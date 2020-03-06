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Лунин контактировал с боссом Реала: украинец опередил Кепу и Доннарумму, но ждет окончательный вердикт Зидана

15:12 321 Читати українською
Лунин контактировал с боссом Реала: украинец опередил Кепу и Доннарумму, но ждет окончательный вердикт Зидана
Лунин может зацепиться за Реал

Голкипер Овьедо Андрей Лунин снова оказался в эпицентре трансферных слухов. Его мечта стала на шаг ближе.

Вратарский вопрос рискует превратиться в огромную головную боль для руководства Реала уже ближайшим летом. Пока ни тренер, ни отдел спортивного планирования не определилась с именем дублера Тибо Куртуа. Если президент делает ставку на молодого кандидата с проекцией в будущее, то французский специалист отдает предпочтение "портеро" со стажем, который не хватает звезд с неба. Давние разногласия между обеими подтверждает трансферный портал Fichajes.

Лунин рискует не вернуться в Реал – мадридцы рассматривают сенсационную альтернативу, а фаны защищают украинца

Зизу больше не хочет конфликтов на ответственной позиции, как было во времена Кейлора Наваса. Последний настолько не хотел терять статус №1, что переносил конкуренцию в социальные сети, демонстрируя собственные сейвы из тренировок в ответ на "хайлайты" бельгийца. Француз публично поддержал экс-вратаря Челси, а обиженный Кейлор принял предложение ПСЖ ... и лишил Лунина уникальной возможности остаться в первой команде "бланкос". Украинец отправился в Вальядолид на правах аренды, но ему сильно не повезло. Он фактически пропустил четыре месяца из-за бесперспективной борьбы с Жорди Масипом, любимцем тренера, который нередко выезжал на старом багаже.

Defensa Central: Мадрид звонил Лунину

Аренда в Овьедо – глоток свежего воздуха для нашего чемпиона мира (U-20), который наконец получил шанс продемонстрировать свое мастерство. "Раньше мы не так часто видели Лунина, чтобы оценивать его уровень. Однако, уже с первых матчей за Овьедо стало понятно, что этот мальчишка имеет будущее в Реале", – рассказывают "Футбол 24" коллеги из испанской радиостанции Cadena SER. Андрей провел 8 матчей за астурийский клуб, пропустив в первых семи, и лишь однажды отстоял на ноль – против Тенерифе. Именно после встречи с канарцами украинец получил приятный месседж от мадридского гранда. Подтверждено: воспитанник Днепра имеет большой шанс вернуться в Мадрид, чтобы конкурировать с самым Куртуа.

Генеральный директор Реала Эмилио Бутрагеньо лично позвонил Лунину после "сухого" дебюта на Карлос Тартьере. Как сообщалось ранее, мадридский чиновник поздравил кипера сборной Украины с успешной игрой, выразил ему всестороннюю поддержку, а также, возможно, кое-что пообещал... Fichajes настаивают, что Лунин является фаворитом Переса на место второго вратаря "бланкос", которое вскоре станет вакантным. Ареола вернется в Париж. Хорошо информированные источники подтвердили "Футбол 24" наличие хороших перспектив для 21-летнего футболиста, но одновременно предостерегли: "Сейчас решается его будущее. Овьедо – это большой шанс". Простыми словами – Андрею нельзя почивать на лаврах, нужно выкладываться на сто процентов и обходиться без фейлов.

Fichajes: Кто составит компанию Куртуа в следующем сезоне?

Мадрид еще не принял окончательного решения несмотря на поул-позишн украинца. В руки Флорентино регулярно попадают "резюме" с мировыми именами. Спортивное планирование во главе с правой рукой президента Хосе Анхелем Санчесом рассматривает альтернативные варианты, ведь сейчас сложно гарантировать, что Зидан не назовет своего фаворита. Кэпа Аррисабалага и Джиджи Доннарумма – совсем свежие "конкуренты" Андрея. Оба недавно находились на радаре королевского клуба, но провалили решающий кастинг у француза. Сорванный за мистических обстоятельств трансфер баска зимой 2018-го связывают как раз с жесткой позицией француза. В конце концов Кэпа оказался в Челси, откуда теперь пытается вырваться после серии конфликтов и неудач.

Интересно, что сын главного тренера Реала – больше не угроза для Лунина. "Бланкос" не собираются продлевать контракт 21-летнего выпускника Ла Фабрики, который демонстрирует слабый футбол на правах аренды за сантандерский Расинг. Если не случится чуда, 1 июля этого года Люка Зидан станет свободным агентом. "Все пути ведут к украинцу, который начал наслаждаться игровой практикой. Его считают большим будущим Мадрида вместе с такими игроками как Едегор или Вальверде. Лунин – один из символов постепенного омоложения команды", – отмечают Fichajes. Да, боссы королевского клуба еще не раз могут переиграть собственный сценарий, но авансы, которые получает Андрей, вызывают оптимизм.

Лунин вернется в Реал при одном условии – перспективы украинца на фоне неоднозначных трансферных слухов

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Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Реал Мадрид Реал Мадрид Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Статьи Люка Зидан Люка Зидан Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
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