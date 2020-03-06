Лунін контактував з босом Реала: українець випередив Кепу та Доннарумму, але чекає на остаточний вердикт Зідана

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін знову опинився в епіцентрі трансферних чуток. Його мрія стала на крок ближчою.

Воротарське питання ризикує перетворитись у величезний головний біль для керівництва Реала вже найближчого літа. Наразі ні тренер, ні відділ спортивного планування не визначилась з ім'ям дублера Тібо Куртуа. Якщо президент робить ставку на молодого кандидата з проєкцією в майбутнє, то французький фахівець віддає перевагу "портеро" зі стажем, який не хапає зірок з неба. Давні розбіжності між обома підтверджує трансферний портал Fichajes.

Лунін ризикує не повернутись в Реал – мадридці розглядають сенсаційну альтернативу, а фани захищають українця

Зізу більше не потрібні конфлікти на відповідальній позиції, як було за часів Кейлора Наваса. Останній настільки не хотів поступатись статусом №1, що переносив конкуренцію у соціальні мережі, демонструючи власні сейви з тренувань у відповідь на "хайлайти" бельгійця. Француз публічно підтримав екс-воротаря Челсі, а ображений костариканець прийняв пропозицію ПСЖ... і позбавив Луніна унікальної нагоди залишитись в першій команді "бланкос". Українець відправився у Вальядолід на правах оренди, але йому сильно не пощастило. Він фактично пропустив чотири місяці через безперспективну боротьбу з Жорді Масіпом, улюбленцем тренера, який нерідко виїжджав на старому багажі.

Defensa Central: Мадрид телефонував Луніну

Оренда в Ов'єдо – ковток свіжого повітря для нашого чемпіона світу (U-20), який нарешті отримав шанс продемонструвати власну майстерність. "Раніше ми не так часто бачили Луніна, щоб оцінювати його рівень. Однак, вже з перших матчів за Ов'єдо стало зрозуміло, що цей хлопчисько має майбутнє в Реалі", – розповідають "Футбол 24" колеги з іспанської радіостанції Cadena SER. Андрій провів 8 поєдинків за астурійський клуб, пропустивши у перших семи, і лише одного разу відстояв на нуль – проти Тенеріфе. Якраз після зустрічі з канарцями українець отримав приємний меседж від мадридського гранда. Підтверджено: вихованець Дніпра має великий шанс повернутись у Мадрид, щоб конкурувати з самим Куртуа.

Генеральний директор Реала Еміліо Бутрагеньйо особисто зателефонував Луніну після "сухого" дебюту на Карлос Тартьєре. Як повідомлялось раніше, мадридський високопосадовець привітав кіпера збірної України з успішною грою, висловив йому всебічну підтримку, а також, можливо, дещо пообіцяв... Fichajes наполягають, що Лунін є фаворитом Переса на місце другого воротаря "бланкос", яке незабаром стане вакантним. Ареола повернеться в Париж. Добре поінформовані джерела підтвердили "Футбол 24" наявність хороших перспектив для 21-річного футболіста, але водночас застерегли: "Зараз вирішується його майбутнє. Ов'єдо – це великий шанс". Простими словами – Андрію не можна спочивати на лаврах, потрібно викладатись на сто відсотків і обходитись без фейлів.

Fichajes: Хто складе компанію Куртуа в наступному сезоні?

Мадрид ще не прийняв остаточного рішення попри поул-позишн українця. До рук Флорентіно регулярно потрапляють "резюме" зі світовим іменем. Спортивне планування на чолі з правою рукою президента Хосе Анхелем Санчесом розглядає альтернативні варіанти, адже зараз складно гарантувати, що Зідан не обере власного фаворита. Кепа Аррісабалага та Джіджі Доннарумма – зовсім свіжі "конкуренти" Андрія. Обоє не так давно перебували на радарі королівського клубу, але провалили вирішальний кастинг у француза. Зірваний за містичних обставин трансфер баска взимку 2018-го пов'язують якраз з жорсткою позицією тренера. Зрештою Кепа опинився в Челсі, звідки тепер намагається вирватись після серії конфліктів і невдач.

Цікаво, що син наставника Реала – більше не загроза для Луніна. "Бланкос" не збираються продовжувати контракт 21-річного випускника Ла Фабріки, який демонструє слабкий футбол на правах оренди за сантандерський Расінг. Якщо не трапиться дива, 1 липня цього року Люка Зідан стане вільним агентом. "Уcі шляхи ведуть до українця, який почав насолоджуватись ігровою практикою. Його вважають великим майбутнім Мадрида разом з такими гравцями як Едегор або Вальверде. Лунін – один з символів поступового омолодження команди", – зазначають Fichajes. Так, боси королівського клубу ще не раз можуть переграти власний сценарій, але аванси, які отримує Андрій, викликають чималий оптимізм.

Лунін повернеться у Реал за однієї умови – перспективи українця на фоні неоднозначних трансферних чуток