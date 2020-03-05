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Лунин поразил директора Реала игрой в матче против Тенерифе

16:38 268 Читати українською
Лунин поразил директора Реала игрой в матче против Тенерифе
Андрей Лунин / фото ФК Овьедо

Голкипер Реала Андрей Лунин, выступающий за Овьедо на правах аренды, получил похвалу от одного из руководителей мадридского клуба.

Андрей Лунин получил поздравления от директора Реала Эмилио Бутрагеньо с успешной игрой в матче последнего тура Сегунды, сообщает Defensa Central.

Лунин вернется в Реал при одном условии – перспективы украинца на фоне неоднозначных трансферных слухов

Легенда мадридского клуба позвонил украинскому голкиперу, чтобы пожелать ему удачи и предложить всяческую поддержку. Добавим, что поединок против Тенерифе стал первым сухим для Лунина в воротах Овьедо.

К слову, Андрей провел в составе Овьедо 8 поединков, пропустив 9 мячей. Права на украинском голкипера принадлежат мадридскому Реалу.

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Теги
Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Эмилио Бутрагеньо Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид
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