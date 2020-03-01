Овьедо вырвал победу над Тенерифе и сломал плохую серию – Лунин редко напоминал о себе, но раз спас астурийцев

Овьедо с Андреем Луниным в воротах принимал на своем поле Тенерифе в рамках 30-го тура Сегунды. Команда украинца одержала долгожданную победу – 1:0.

Испания. Сегунда, 30 тур

Овьедо – Тенерифе – 1:0

Гол: Родриго, 88 (пен)

Андрей Лунин в восьмой раз подряд вышел в основе Овьедо. В предыдущих матчах с ним астурийцы одержали лишь одну победу. Украинец прекрасно стартовал на новом месте и стал лучшим игроком команды в январе, однако последние два поединка его команда проиграла, засев в зоне вылета Сегунды.

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Матч начался с активности Овьедо, а именно капитана Сауля Берхона. Он и стрелял по воротам, и выводил на ударную позицию партнеров, и обострял кроссами с фланга. Хозяевам это не принесло никакого результата.

Тенерифе ответил острым выпадом на ворота Лунина. Удар Нахуэля молодой голкипер неуклюже парировал перед собой, а добивание головой от Шака Мура взял намертво. Правда, в статистику Андрею эти сейвы не пошли, ведь лайнсмен с опозданием зафиксировал офсайд.

Соперники демонстрировали низкое качество футбола и редко доводили свои атаки до логического завершения. В штрафную площадь Овьедо прошло немало передач, особенно с правого фланга гостей, но все они перехватывались защитниками. Астурийская оборона действовала безошибочно.

Лунину не приходилось по-настоящему работать. К концу первого тайма польза украинца ограничилась двумя грамотно прочитанными эпизодами: поймал в руки верховую подачу и удачно сыграл на опережение на линии штрафной.

После перерыва игра не изменилась – вялый футбол с минимумом моментов. Игроки Тенерифе вывели Дани Гомеса один на один с Луниным под острым углом. Форвард выждал и пальнул в ближнюю штангу – Андрею откровенно повезло. Впрочем, и этот эпизод не имел никакого значения, ведь арбитры снова зафиксировали положение вне игры.

На 75-й минуте голкипер сборной Украины наконец-то получил шанс себя проявить, спасая команду. Ласуре мощным ударом издалека целил под штангу, но Лунин хорошо выбрал позицию и отбил мяч в сторону. Этот сейв так и остался единственным в активе Андрея.

В конце встречи ближе к успеху был Овьедо – со скамейки запасных игру усилили Борха Санчес и Ибрагима Бальде. Нападающие хозяев имели несколько возможностей, однако до акцентированного удара дело так и не дошло.

За 5 минут до финального свистка команда Лунина все же вырвала важнейшую победу. Помог 11-метровый – Луис Перес сыграл рукой в ​​собственной штрафной, а Родриго идеально реализовал пенальти. Овьедо прервал трехматчевую безвыигрышную серию, набрал 32 очка и поднялся на 20-е место, оставаясь в зоне вылете.

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Лунин получил третью оценку в команде от статистического портала SofaScore – 7.1.

Стоит отметить низкую точность передач Лунина – 32%. Розыгрыш через короткий пас на левый фланг проходил, а вот лонгболы на чужую половину редко находили адресатов – всего 3 выноса из 13 оказались точными.