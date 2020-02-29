Лунин рискует не вернуться в Реал – мадридцы рассматривают сенсационную альтернативу, а фаны защищают украинца

Андрей Лунин должен вылезать из кожи, чтобы доказать боссам Реала свою профпригодность. Следующие три месяца – решающие для украинца.

В последние дни появилось несколько неоднозначных слухов о будущем нашего чемпиона мира (U-20). Сначала парижское издание Paris United подтвердило, казалось, уже окончательное решение "бланкос" вернуть Альофонса Ареола в ПСЖ и превратить Андрея Лунина на дублера Куртуа в сезоне 2020/21. Однако, после этого журналист радио Cope, Onda Cero и Marca Пипи Эстрада шокировал поклонников Реала информацией относительно 21-летнего украинца.

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Мадрид вроде бы пристально следит за голкипером Атлетика из Бильбао Унаи Симоном, который может составить конкуренцию бельгийцу в следующей кампании. Таким образом Лунину пришлось бы провести еще как минимум один сезон в аренде, и это – самый оптимистичный вариант для украинца, смотря на возраст вратаря Атлетика (22 года). Очевидно, что молодой баск рассматривается мадридским грандом как ставка на будущее, что противоречит предыдущим планам на Лунина, которого якобы видели основным через несколько лет.

Симон проводит роскошный сезон, пропустив пока 22 мяча в 25-ти турах Примеры. Более надежной обороной могут похвастаться только два клуба – Реал (17) и Атлетико (18). Кроме того, он – один из лучших в Ла Лиге за сейвами в среднем за матч (2.5). А вот Лунин пока не провел ни одного сухого матча в Овьедо, ведущего борьбу за выживание в Сегунде.

Интересно, что фанаты Реала негативно реагируют на информацию Эстрады в Твиттере, защищая украинца и называя возможный трансфер Симона – глупостью. "Как можно думать о Симоне, когда есть Куртуа и Лунин с невероятным будущим", – возмущается один из пользователей.

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