Лунин вернется в Реал при одном условии – перспективы украинца на фоне неоднозначных трансферных слухов

Андрей Лунин провел первый сухой матч после перехода в Овьедо. Украинский кипер помог астурийцам вырвать суперважную победу над Тенерифе.

"Футбол 24" попросил оценить выступление и будущие перспективы Лунина журналиста AS Начо Аспаррена.

"Вчера была самая спокойная игра Лунина с тех пор, как он стал игроком Овьедо. Тенерифе только раз пробил по воротам. Андрей эффективно отреагировал на дальний выстрел Ласуре. Мы редко видели его в игре, но это – хорошая новость для команды Зиганды. Если оценивать по десятибалльной шкале, я бы поставил ему 6.

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После смены тренера Овьедо гораздо лучше защищается всем составом, они действуют более компактно сзади. Лунину не нужно столь часто, как раньше, вмешиваться в игру. Мы видим, что он чувствует себя в команде значительно комфортнее. Андрей адаптировался к партнерам.

Кроме этого, эксперт по Овьедо дал понять, что королевский клуб вернет нашего чемпиона мира (U-20) в том случае, если он проведет на высоком уровне конец сезона 2019/20. Мадридский гранд хочет понять, готов ли он к серьезным вызовам как потенциальный дублер Куртуа.

"Рискует ли Лунин не вернуться в Реал из-за возможного трансфера Унаи Симона? Не знаю, какие они имеют планы на вратаря Атлетика, но ближайшее будущее украинца зависит от того, как он покажет себя в Овьедо в три следующих месяца. Концовка сезона будет для него решающей", – отметил Аспаррен.

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