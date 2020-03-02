Первая сухая игра Лунина в Сегунде в видеообзоре матча Овьедо – Тенерифе – 1:0

В 30 туре Сегунды Овьедо Андрея Лунина минимально обыграл Тенерифе. Смотрите видео гола и обзор матча Овьедо – Тенерифе.

Испания. Сегунда, 30 тур

Овьедо – Тенерифе – 1:0

Гол: Родриго, 88 (пен).

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Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы Сегунды, поэтому для них этот поединок был жизненно важным. Хозяева были активнее в атаке и смогли вырвать победу – в конце матча голом с пенальти отличился Родриго.

Наш Андрей Лунин вышел в стартовом составе и один раз спас астурийцев. Для украинского голкипера этот матч стал первым в рамках Сегунды, в котором он не пропустил ни одного гола.

Отметим, что после 30 туров Овьедо занимает 20 место в турнирной таблице. К спасительной 18 позиции – 2 очка.

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