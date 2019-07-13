Лунин cдружился с конкурентом и звездным новичком Реала, стал жертвой техники Браима, а завершил день Зидана триумфом

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин интенсивно проводит время в Монреале, несмотря на неожиданный отъезд Зинедина Зидана, чью благосклонность должен был бы завоевывать.

Реал должен завершить "кастинг" на распродажу в условиях, когда его главное действующее лицо покинуло тренировочный лагерь. В день, когда Marca написала о битве, в частности, Лунина и Наваса за симпатии главного тренера, последний шокировал всех. Еще 2 дня назад он улыбался и с блестящим настроением проводил тренировки.

Но вот уже 12-го июля Зидан сенсационно временно покинул Реал по загадочным личным причинам (испанскую прессу даже попросили не трогать тему, как это было с отставкой Луиса Энрике со сборной Испании), сломав даже планы президента "королевского" клуба Флорентино Переса.

Тот планировал навестить команду, чтобы согласовать окончательные детали относительно того, как лучше всего уменьшить состав. Среди претендентов на уход и наш Лунин, и его конкурент Навас. А еще под вопросом будущее целого ряда игроков: Хамес, Себальос, Мариано и Браим Диасы, Бейл, Начо, Иско, Вальехо и Васкес также могут покинуть ряды "сливочных".

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Zidane y su casting de pretemporada. Así van los...

Mendy Marcelo

Benzema Jovic Mariano

Courtois Keylor Navas Lunin https://t.co/WPkFkRwoAI por @miguelangelara — MARCA (@marca) 12 липня 2019 р.

Украинский вратарь проводит свой 2-й межсезонный сбор с Реалом. Первый при Зидане. Приятны несколько моментов. Во-первых, Лунин, который "должен доказать Зизу, что на него можно уверенно положиться в качестве заместителя Куртуа", совсем не конфликтует со своим главным соперником – Кейлором Навасом.

Фанаты Реала видят в этом некоторую преемственность. Когда-то костариканца взял под свое крыло Икер Касильяс, которому вскоре пришлось покинуть Мадрид. Теперь же Навас дружит с Луниным, первым идя на контакт. Что бы там не говорили о всевозможных кастингах и жесткой конкуренции, в Реале, похоже, царит отличная атмосфера.

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