toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - БРЕНТФОРД АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Лунин cдружился с конкурентом и звездным новичком Реала, стал жертвой техники Браима, а завершил день Зидана триумфом

13:40 107 Читати українською
Лунин cдружился с конкурентом и звездным новичком Реала, стал жертвой техники Браима, а завершил день Зидана триумфом
Андрей Лунин на сборах Реала в Канаде
Тарас Котив Тарас Котив

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин интенсивно проводит время в Монреале, несмотря на неожиданный отъезд Зинедина Зидана, чью благосклонность должен был бы завоевывать.

Реал должен завершить "кастинг" на распродажу в условиях, когда его главное действующее лицо покинуло тренировочный лагерь. В день, когда Marca написала о битве, в частности, Лунина и Наваса за симпатии главного тренера, последний шокировал всех. Еще 2 дня назад он улыбался и с блестящим настроением проводил тренировки.

Но вот уже 12-го июля Зидан сенсационно временно покинул Реал по загадочным личным причинам (испанскую прессу даже попросили не трогать тему, как это было с отставкой Луиса Энрике со сборной Испании), сломав даже планы президента "королевского" клуба Флорентино Переса.

Тот планировал навестить команду, чтобы согласовать окончательные детали относительно того, как лучше всего уменьшить состав. Среди претендентов на уход и наш Лунин, и его конкурент Навас. А еще под вопросом будущее целого ряда игроков: Хамес, Себальос, Мариано и Браим Диасы, Бейл, Начо, Иско, Вальехо и Васкес также могут покинуть ряды "сливочных".

Хаос продолжается: Лунин прилетел с Реалом в Канаду, отцепил конкурента, а испанские СМИ пророчат противоречивое будущее

Украинский вратарь проводит свой 2-й межсезонный сбор с Реалом. Первый при Зидане. Приятны несколько моментов. Во-первых, Лунин, который "должен доказать Зизу, что на него можно уверенно положиться в качестве заместителя Куртуа", совсем не конфликтует со своим главным соперником – Кейлором Навасом.

Фанаты Реала видят в этом некоторую преемственность. Когда-то костариканца взял под свое крыло Икер Касильяс, которому вскоре пришлось покинуть Мадрид. Теперь же Навас дружит с Луниным, первым идя на контакт. Что бы там не говорили о всевозможных кастингах и жесткой конкуренции, в Реале, похоже, царит отличная атмосфера.

Зидан предпочитает Наваса, а не Лунина, если верить инсайдерской информации ABC. В руководстве клуба также решили, что это будет лучшим выходом из актуальной сложной ситуации. Оба игрока вынуждены оставаться в подвешенном состоянии, возможно, это продлится даже до конца трансферного окна. Впрочем, Кейлор и Андрей демонстрируют профессионализм.

Украинец прекрасно чувствует себя в обновленном составе. Наматывая километры во время изнурительных кроссов, Лунин нашел общий язык с новым "галактико" Эденом Азаром, который этим летом перебрался в Реал из Челси.

А еще над ним поиздевался технический 19-летний талант Браим Диас, на чье место именно и посягает звездный бельгиец.

Досталось от атаки Реала всем вратарям. Навас, Куртуа и Альтубе также не спасали после выходов один на один.

Однако завершение канадского дня, в котором Зидан озадачил всех, было успешным. Лунин вместе с Азаром, Рамосом, Кроосом, Васкесом, Бейлом, Мариано Диасом, Родриго, Кубо и другими вошел в состав команды, которая выиграла двусторонку.

Equipo ganador ️ #HalaMadrid

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Реал и его дилеммы: Лунин имеет 20 предложений, Бейл – 8 друзей по бунту, а у Переса трансферная цель на миллиард евро

blog_ava
Леоненко: Мы с Ахметовым друзья
08:29
260
Теги
Испания Украинцы за рубежом Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Сборная Украины Трансферы Реал Мадрид Тарас Котив Браим Диас Браим Диас Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Флорентино Перес Видеоновости Статьи Главное Андрей Лунин Андрей Лунин Эден Азар Эден Азар Кейлор Навас Кейлор Навас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
3
час
:
57
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук