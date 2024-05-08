В среду, 8 мая, в Марселе проходит праздничная церемония из-за прибытия парусника Белем с олимпийским огнём из Греции. Вечером олимпийский огонь перенесут на сушу. Первым участником эстафеты олимпийского огня на территории страны-хозяйки предстоящих Игр станет пловец Флоран Маноду.

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Как информирует L'Equipe, третьим участником эстафеты станет Зинедин Зидан, который в дальнейшем зажжёт олимпийский котёл. Эстафета завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.

Напомним, что Зидан в настоящее время находится без работы. До этого он с 2019 по 2021 год тренировал Реал.