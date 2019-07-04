Реал и его дилеммы: Лунин имеет 20 предложений, Бейл – 8 друзей по бунту, а у Переса трансферная цель на миллиард евро

Реал Мадрид продолжает вести активную трансферную компанию по всем направлениям. Президент клуба Флорентино Перес не отказывается от амбициозной цели – довести сумму продаж своих звезд до 1-го миллиарда евро, если считать только период второй каденции.

Почему Лунин покинет Реал этим летом

Реал берет Лунина и еще 29 игроков с собой на канадские сборы, причем на сезон в Испании можно заявить максимум 25 игроков. Информация авторитетного радио COPE оказалась в некоторых моментах даже сенсационной, ведь список включает и некоторых списанных Зиданом кандидатов на кадровую чистку. Прежде всего это касается аж 4-х вратарей, из которых как минимум кто-то из трио Лунин-Зидан-Навас окажется четвертым лишним. Ну, или присутствие Гарета Бейла, которого французский тренер откровенно игнорировал в конце прошлого сезона, а клуб хотел максимально быстро и выгодно продать.

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Зинедин Зидан не готов расставаться со своим сыном Лукой. Навас вообще путает все карты и морочит голову как тренеру, так и президенту, а с ними в подвешенном состоянии оказался голкипер сборной Украины. Андрей Лунин даже после признания лучшим вратарем молодежного Чемпионата мира-2019 не может претендовать на роль первого запасного в Мадриде. Вся эта ситуация настолько мозолит глаза, что 20-летний украинец даже готов вернуться в Леганес, хотя там у него вряд ли будет существенно больше времени, чем те 5 матчей Примеры, сыгранные в дебютном сезоне.

Издание ABC отмечает, что по экс-голкиперу Зари и Днепра на столе Реала лежит целых 20 предложений от различных клубов. На мой взгляд, Лунин ничего не выиграет от варианта снова стать запасным после Куэльяра. Время определенного хайпа после ЧМ-2019, похоже, было потрачено напрасно, ведь на таком подъеме чемпиону мира могли бы выторговать хотя бы какие-то гарантии стабильных выступлений. А в случае, если он вернется в Леганес только потому, что там его уже подружился с тренерами и партнерами, но опять будет сидеть на скамье значительную часть сезона, это можно будет считать еще более громким фиаско, чем первая аренда.

По информации La Razón, Реал решил оставить Наваса, несмотря на интерес клубов АПЛ, Серии А и ПСЖ. Предложения по вратарю сборной Коста-Рики не устроили Флорентино Переса, который требовал более 10 миллионов евро. Сам игрок не способствовал переговорам, выставляя перед новым клубом условие зарплаты на уровне 5 млн в год. Да и клуб не хотел насильно принуждать любимца раздевалки и фанатов к решению покинуть Бернабеу.

Боссы "сливочных" решили закрыть вратарский вопрос с тем, чтобы Кейлор остался еще как минимум на год. Ситуацию может изменить только какое-то сумасшедшая предложение, которое устроит все стороны. Впрочем, на такой внезапный вариант сейчас не поставишь и 10 гривен. Зидан согласился на то, чтобы Навас остался и был вратарем №2, так что Лунину в Реале снова ловить нечего – хоть он вроде бы и едет в Канаду на сборы, максимум, на что сейчас мог бы рассчитывать, это пару матчей за сезон в статусе 3-го резервного.

Бунт Бейла и еще 8-х игроков дает свои плоды (не для всех)

Гарета могут себе позволить только несколько клубов. В идеале валлийца хотели выменять на Погба с доплатой, но боссы Манчестер Юнайтед не столь легковерные, как казалось мадридцам. Кому нужен игрок, готовый ради топ-зарплаты просто сидеть в клубе, где его не хотят? Да еще и взамен отдавать чемпиона мира, который находится в расцвете сил и младше на 4 года. Нет, МЮ показывает, что он не из таких. "Они живут в сказочном мире и прекрасно осознают, что в случае ухода выигрыш 4-х ЛЧ за 5 лет станет для них миссией невозможной", – справедливо отмечает ABC.

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Бейл и его 8 друзей по своеобразному бунту хотят остаться любой ценой. Им четко сообщили, что у них крайне низкие шансы играть в основе, но они стремятся и в дальнейшем быть в команде, где всегда есть место для галактических амбиций и больших побед. Навас уже добился своего. В компании Бейла также резервные защитники Начо и Регилон, полузащитники Иско, Асенсио, Браим Диас, Лукас Васкес, форвард Мариано Диас. Не все они останутся. Тот же Регилон близок к уходу в Севилью, но большинство, похоже, достигнут цели.

Даже Бейл. К нему приписывают некоторый интерес Манчестер Юнайтед, Тоттенхэма, Ювентуса, Баварии и ПСЖ, но в каждой из этих операций не хватает какого-то паззла, а его агент стабильно все отрицает и приравнивает любой вариант ухода к чуду. Менять Мадрид и Примеру на менее статусные Бундеслигу и Лигу 1, Мюнхен и Париж? Вряд ли Бейл был бы заинтересован. Тоттенхэм потянет где-то половину его зарплаты в Реале. С МЮ все сложно из-за нежелания продавать Погба.

Юве? Туринцы едва решились на трансфер Роналду, а Бейл может пошатнуть их финансовую стабильность. Самым РЕАЛьным выглядит гипотетический трансфер в ПСЖ, если Барселона таки дожмет возвращение Неймара этим летом. Тогда Гарета могли бы соблазнить гигантским окладом, ведь сочетание больших денег и любви в новом топ-клубе могло бы склонить его к этому трансферу. Пока же предложений шаром покати, и валлиец, скорее всего, поедет в Канаду с Реалом, чего не ожидал почти никто.

А как же миллиард Флорентино? За чертой рекорда минимум!

У Переса есть конкретная цель. Довести сумму своих продаж во время второй каденции до миллиарда евро. Чуть более 300 миллионов евро выложил Реал за 5-х новичков летнего трансферного окна: 21-летние Эдер Милитао и Лука Йович потянули вместе на 110 млн, 18-летний Родриго – на 45, а чуть более зрелые Эден Азар и Ферлан Менди – на все 148. А ведь планы трансфера Погба, Эриксена или ван де Беека никто не отменял! Приход в клубную казну сейчас составляет 105 миллионов: 20 за форварда Рауля де Томаса (Бенфика), 40 за Маркоса Льоренте (Атлетико) и 45 за Матео Ковачича (Челси).

Еще 20-25 млн евро "королевский" клуб рассчитывает выручить за трансфер Тео Эрнандеса в Милан. Мартин Эдегор отправится в Реал Сосьедад, как и Серхио Регилон в Севилью, на правах аренды. За Хамеса Родригеса Наполи может в лучшем случае заплатить 42 миллиона. Дани Себальоса хотят спихнуть куда-то в направлении АПЛ или Серии А за 35, но с правом возврата (или 50 с концами). Тот же Сосьедад может принести еще 15 за подписание форварда молодежной сборной Испании Борхи Майораля, который недавно стал чемпионом Европы-2019 U-21.

За Бейла никто не вызвался выплатить 80 миллионов евро, как и за Наваса десятку, хотя стоимость костариканца и так снизили вдвое. Есть еще игроки, которых Зидан не хотел бы отпускать, но Реал получает довольно соблазнительные предложения по ним. Так, за Иско Мадрид хотел бы выручить не менее 80 млн, о Асенсио станет говорить только с начальной цены в 100 миллионов, Лукаса Васкеса оценивают по разным данным в 25-40, Начо – в 30.

Не забыть би и Мариано Диаса, упорно отказывающегося принимать реальность, в которой у него нулевые шансы конкурировать с Бензема и Йовичем, хотя Реал охотно продал бы его за 30-тку. Где-то здесь же и Вальехо, который уступает Рамосу, Варану и Милитао – да всем центрбекам. Хесуса оценили в скромные 12 млн евро, но его будущее зависит от потенциальной продажи четвертого по статусу стоппера – Начо.

Флорентино Пересу хватило бы и 270 миллионов уже этим летом, чтобы пересечь границу в миллиард евро доходов с продаж во время своей второй эры. Сейчас более реальным выглядит вариант в 200 млн евро, но работа кипит и в ближайшие дни все может случиться. Трансфер Роналду год назад позволил побить рекорд продаж за одно окно, а сейчас клуб на 99% обновит его. Понятно и еще одно – минимум несколько из тех игроков, которые поедут на первые сборы, покинут Реал на правах аренды или окончательно. И наш вратарь, к сожалению или к счастью, среди этой первой категории.

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