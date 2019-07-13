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Лунін подружився з конкурентом і зірковим новачком Реала, став жертвою техніки Браїма, а завершив день Зідана тріумфом

13:30 2369 Читать на русском
Лунін подружився з конкурентом і зірковим новачком Реала, став жертвою техніки Браїма, а завершив день Зідана тріумфом
Андрій Лунін на зборах Реала в Канаді
Тарас Котів Тарас Котів

Голкіпер збірної України Андрій Лунін інтенсивно проводить час у Монреалі, незважаючи на несподіваний від'їзд Зінедіна Зідана, чию прихильність повинен був би завойовувати.

Реал повинен завершити "кастинг" на розпродаж в умовах, коли його головна дійова особа покинула тренувальний табір. У день, коли Marca написала про битву, зокрема, Луніна та Наваса за симпатії головного тренера, останній шокував усіх. Ще 2 дні тому він усміхався і з блискучим настроєм проводив тренування.

Натомість 12-го липня Зідан сенсаційно тимчасово покинув Реал через загадкові особисті причини (іспанську пресу навіть попросили не ворушити делікатну тему, як це було з відставкою Луїса Енріке зі збірної Іспанії), зламавши навіть плани президента "королівського" клубу Флорентіно Переса.

Той планував навідатись до команди, аби узгодити остаточні деталі щодо того, як найкраще зменшити склад. Серед претендентів на відхід і наш Лунін, і його конкурент Навас. А ще під питанням майбутнє цілої низки гравців: Хамес, Себальйос, Маріано та Браїм Діаси, Бейл, Начо, Іско, Вальєхо і Лукас Васкес також можуть покинути лави "вершкових".

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Український воротар проводить свій 2-й міжсезонний збір з Реалом. Перший при Зідані. Приємні декілька моментів. По-перше, Лунін, який "має довести Зізу, що на нього можна впевнено покластись як на заступника Куртуа", зовсім не конфліктує зі своїм головним суперником – Кейлором Навасом.

Фанати Реала бачать у цьому деяке спадкоємництво. Колись костаріканця взяв під своє крило Ікер Касільяс, якому незабаром довелось покинути Мадрид. Тепер Навас приятелює з Луніним, першим ідучи на контакт. Що б там не розповідали про всілякі кастинги та жорстку конкуренцію, у Реалі, схоже, панує відмінна атмосфера.

Зідан віддає перевагу Навасу над Луніним, якщо вірити інсайдерській інформації ABC. У керівництві клубу також вирішили, що це буде найкращим виходом з актуальної складної ситуації. Обидва гравці залишатимуться у підвішеному стані, можливо, навіть до кінця трансферного вікна. Утім, Кейлор та Андрій демонструють професіоналізм.

Українець чудово почувається в оновленому складі. Намотуючи кілометри під час виснажливих кросів, Лунін знайшов спільну мову з новим "галактіко" Еденом Азаром, який цього літа перебрався в Реал з Челсі.

А ще над ним познущався технічний 19-річний талант Браїм Діас, на чиє місце саме і зазіхає зірковий бельгієць.

Дісталося від атаки Реала усім воротарям. Навас, Куртуа та Альтубе також не рятували після виходів віч-на-віч.

Однак завершення канадського дня, в якому Зідан спантеличив усіх, було успішним. Лунін разом з Азаром, Рамосом, Кроосом, Васкесом, Бейлом, Маріано Діасом, Родріго, Кубо та іншими увійшов до складу команди, яка виграла двосторонку.

Equipo ganador ️ #HalaMadrid

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

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