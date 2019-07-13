Лунін подружився з конкурентом і зірковим новачком Реала, став жертвою техніки Браїма, а завершив день Зідана тріумфом

Голкіпер збірної України Андрій Лунін інтенсивно проводить час у Монреалі, незважаючи на несподіваний від'їзд Зінедіна Зідана, чию прихильність повинен був би завойовувати.

Реал повинен завершити "кастинг" на розпродаж в умовах, коли його головна дійова особа покинула тренувальний табір. У день, коли Marca написала про битву, зокрема, Луніна та Наваса за симпатії головного тренера, останній шокував усіх. Ще 2 дні тому він усміхався і з блискучим настроєм проводив тренування.

Натомість 12-го липня Зідан сенсаційно тимчасово покинув Реал через загадкові особисті причини (іспанську пресу навіть попросили не ворушити делікатну тему, як це було з відставкою Луїса Енріке зі збірної Іспанії), зламавши навіть плани президента "королівського" клубу Флорентіно Переса.

Той планував навідатись до команди, аби узгодити остаточні деталі щодо того, як найкраще зменшити склад. Серед претендентів на відхід і наш Лунін, і його конкурент Навас. А ще під питанням майбутнє цілої низки гравців: Хамес, Себальйос, Маріано та Браїм Діаси, Бейл, Начо, Іско, Вальєхо і Лукас Васкес також можуть покинути лави "вершкових".

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Zidane y su casting de pretemporada. Así van los...

Mendy Marcelo

Benzema Jovic Mariano

Courtois Keylor Navas Lunin https://t.co/WPkFkRwoAI por @miguelangelara — MARCA (@marca) 12 липня 2019 р.

Український воротар проводить свій 2-й міжсезонний збір з Реалом. Перший при Зідані. Приємні декілька моментів. По-перше, Лунін, який "має довести Зізу, що на нього можна впевнено покластись як на заступника Куртуа", зовсім не конфліктує зі своїм головним суперником – Кейлором Навасом.

Фанати Реала бачать у цьому деяке спадкоємництво. Колись костаріканця взяв під своє крило Ікер Касільяс, якому незабаром довелось покинути Мадрид. Тепер Навас приятелює з Луніним, першим ідучи на контакт. Що б там не розповідали про всілякі кастинги та жорстку конкуренцію, у Реалі, схоже, панує відмінна атмосфера.

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