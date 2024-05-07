"Красно-белые", обыграв Барселону (4:2) в прошлом туре обеспечили себе участие в Лиге чемпионов 2024/25. Жирона уже точно не опустится в турнирной таблице ниже четвертого места.

"Я был шокирован": тренер Жироны подтвердил интерес к Довбыку и назвал игрока, который впечатлил больше всего

Как сообщает L'esportiu de Catalunya, команда Довбика и Цыганкова имела бюджет около 60 миллионов, что является одним из самых низких в Ла Лиге. Удачные выступления Жироны в текущем сезоне положительно повлияют на финансовое положение клуба. "Красно-белые" в следующем сезоне будут иметь бюджет около 100 миллионов евро. В эту сумму входят гарантированные выплаты от участия в Лиге чемпионов, увеличенные доходы от телевизионных прав, а также продажа билетов на матчи.

Напомним, что Жирона сейчас находится на втором месте с 74 баллами. К историческому результату каталонцев приложили руку украинцы. Артем Довбик лучший бомбардир команды с 20 голами в Ла Лиге, а у Виктора Цыганкова в активе шесть голов и четыре результативные передачи.

Довбыка рекомендуют в Ливерпуль на замену мемному транжире – украинец имеет звездных конкурентов