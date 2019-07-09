Хаос продолжается: Лунин прилетел с Реалом в Канаду, отцепил конкурента, а испанские СМИ пророчат противоречивое будущее

Андрей Лунин едва ли не каждый день становится героем необычной теленовеллы мадридского производства. Почтенные испанские издания очень по-разному оценивают ситуацию и перспективы голкипера сборной Украины в Реале. Это свидетельствует о том, что и в самом клубе продолжается трансферная кутерьма.

Навас остается, Лунин снова уйдет в аренду. Нет, все переиначили: Реал хочет продать костариканца, а украинця – оставить на обучение с главной командой за спиной Куртуа. Зинедин Зидан выступает за то, чтобы его сын Лука был кипером №2, а это провоцирует серьезный конфликт с президентом Флорентино Пересом. И тут же Зидан-младший отправляется в аренду в Сегунду. Трансфер француза, которого хотят Депортиво, Расинг и Фуенлабрада, как-то еще выбивается из общей картины – здесь на удивление быстро согласовали решение, а споров не так много.

Даже сами испанские СМИ признают, что ситуация с позицией вратарей в Реале с каждым сезоном значительно больше напоминает полный хаос, чем какую-то продуманную и упорядоченную систему. Все это тянется еще со времен Касильяса. Такое впечатление, что присутствие нескольких качественных голкиперов только создает проблемы всем конкурентам в борьбе за место на поле да и благополучие клуба ставит под вопрос – похоже, у руководства и главного тренера действительно существуют определенные разногласия.

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Ситуация экс-игрока Зари и Днепра выглядит даже более запутанной, чем такие трансферные саги, как "Погба в Реале", "Камбэк Неймара в Барсу" или "Де Лигт выбирает топ-клуб". В прошлом году тренерская чехарда привела к тому, что сначала при Лопетеги Навас был наравне с Куртуа, затем с приходом Солари (Санти как наименее статусный наставник был наиболее готовым прислушиваться к советам руководства и фактически подталкивал Кейлора к уходу) костариканец полностью потерял место основного в серьезных турнирах.

Однако приход Зидана дал новую надежду 3-кратному триумфатору ЛЧ. Навас сыграл при Зизу вдвое больше матчей, чем Куртуа, хотя в конце сезона Тибо травмировался и после восстановления успел провести 3 встречи подряд, чтобы затем дать Кейлору возможность... попрощаться с Сантьяго Бернабеу в заключительном туре Примеры 2018/19. По крайней мере так все думали тогда. Навас же остается, пожалуй, наиболее бессмертным игроком этой команды. Пережил ухаживания Флорентино Переса за Де Хеа и Кепой и уход своего главного защитника Зидана, выдержал конкуренцию с Куртуа и уже второй сезон подряд "отправляет" Лунина в аренду в то время, когда его любимый тренер вернулся и еще только должен познакомиться с украинцем.

Да-да, новая неделя приносит новые вести. Marca сообщила в последний уикенд достаточно неожиданную новость, что Реал хочет во что бы то ни стало продать Наваса, а вместо него уже сейчас сделать ставку на Лунина как заместителя Куртуа (бельгиец – единственный в этой компании, чья позиция игрока основы не вызывает сомнений). Но такой вариант выглядит маловероятным. Другие близкие к Мадриду издания предсказывают, что Кейлор останется.

AS даже предполагает, что уход сына Зидана может оставить позицию... 3-го вратаря для Лунина. Не хотелось бы, ведь это подразумевает очень призрачные шансы игровой практики. Да и в этот вариант не очень верится, потому что Реал берет с собой в Канаду 29 игроков (смотрите скриншоты с составом), среди которых и 19-летний Диего Альтубе – четвертый голкипер играл в Юношеской лиге УЕФА и скорее всего компенсирует потерю Зидана младшего. С другой стороны задержка с решением продажи Наваса усложняет позиции украинца, ведь большинство клубов стремятся согласовать решение аренды вратаря побыстрее. А затягивание этого процесса рискует привести Андрея где-то туда же, где уже был – опять примеряя роль надежного, но только запасного.

Похоже, именно из-за всего этого кавардака Зидан и отпустил сына Луку в аренду, ведь более быстрый переход означает больше шансов на игру в основе. ABC (именно оно первым опровергло версию Марки и Mundo Deportivo, что Зидан поставит на своего сына вместо Лунина) считает, что "сливочные" включили "План А" для уравновешивания вратарской позиции. Он предполагает желание Реала сделать Наваса вторым вратарем. В то же время Кейлор якобы начал настаивать на своем трансфере. Костариканец не полетел на медосмотр и в Канаду с командой, но этому есть простое объяснение. Экс-голкипер Леванте проводит отпуск на родине, поэтому именно оттуда и отправится на первый межсезонный сбор.

Издание отмечает, что именно Куртуа и Навас является тем дуэтом с гарантиями игры в новом сезоне, который выбрали боссы и главный тренер Реала. ABC пишет, что спортивный менеджмент "бланкос" видит украинца "выдающимся голкипером с огромным будущим". Развитие и прогресс Лунина не желают портить тем, чтобы оставлять его на скамейке запасных из недели в неделю. Идея заключается в том, чтобы отдать Андрея в новую аренду. Это должен быть значительно более успешный сезон, чем тот в Леганесе, где чемпион мира U-20 просидел большую часть времени в качестве глухого резервиста. Его новая временная команда должна играть в Ла Лиге.

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Проблемой является вопрос Наваса. Кейлор ведет какую-то двойную игру с Реалом, если верить испанским СМИ. Его готовы отпустить за 15-20 миллионов евро, а сам 32-летний страж ворот хочет получать 7 млн ​​чистыми за сезон – оба условия далеки от реальных. Он все еще держит в голове план побега, хотя уверяет всех в желании остаться. Мадрид не собирается соглашаться на его требования по трансферу и уже смирился с тем, что костариканец станет играть все там же и в новом сезоне. Впрочем, последний не до конца принял генеральный план, в котором надо окончательно сдать позицию основного – остаться лишь с Кубком Испании и не слишком важными с турнирной точки зрения матчами.

Как следствие, Реал опасается отпускать Лунина в аренду заранее, ведь в такой ситуации все карты будут на руках Наваса – Мадрид рискует оказаться в проигрышной ситуации, когда игрок будет диктовать условия руководству. Все потому, что его продажа может привести к полному абсурду, когда клуб, у которого еще некоторое время назад было 3 высококлассных кипера, заставят выходить на трансферный рынок, ведь на замену Куртуа не обнаружится никого, кроме юных воспитанников.

Недавно вратарь сборной Бельгии сменил свой игровой номер на излюбленный 13-й. У Наваса остается обманчивый в этом случае свитер с №1. По состоянию на 9-е июля, свободными остаются еще только 16, 18, 23 и 25. Лунин, как и новички (Родриго, Менди, Милитао, Азар, Йович), а также другие возвращенцы из аренды (Хамес, Майораль), все еще без номера. И это, похоже, ярко символизирует его ситуацию в мадридском клубе за 50 дней до завершения трансферного окна в Испании – в Реале этим летом может произойти все, что угодно, а нас ждет не одна серия новой летней саги с возможными кардинальными поворотами сюжета.

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