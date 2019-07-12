Зидан неожиданно покинул Реал на сборах в Канаде

Главный тренер Реала Зинедин Зидан вынужденно прервал свою работу с мадридским грандом во время североамериканского турне.

Французский специалист покинул расположение Реала в канадском Монреале сегодня утром, когда команда отправлялась из отеля на тренировку, информирует официальный сайт мадридского клуба.

Луис Энрике официально покинул пост тренера сборной Испании по семейным обстоятельствам

Зидан срочно вернулся в Испанию вместе со своей женой по неизвестным "личным причинам". Во время его отсутствия тренировочным процессом будут руководить первые помощники главного тренера – Давид Беттони и Хамиду Мсайде.

Источники, близкие к клубу, сообщили, что команда находилась в легком шоке, узнав об экстренном отъезде наставника, который в разговоре с руководством не указал конкретной даты своего возвращения.

Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною