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Зидан неожиданно покинул Реал на сборах в Канаде

17:38 197 Читати українською
Зидан неожиданно покинул Реал на сборах в Канаде
Зидан покинул Реал... пока временно

Главный тренер Реала Зинедин Зидан вынужденно прервал свою работу с мадридским грандом во время североамериканского турне.

Французский специалист покинул расположение Реала в канадском Монреале сегодня утром, когда команда отправлялась из отеля на тренировку, информирует официальный сайт мадридского клуба.

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Зидан срочно вернулся в Испанию вместе со своей женой по неизвестным "личным причинам". Во время его отсутствия тренировочным процессом будут руководить первые помощники главного тренера – Давид Беттони и Хамиду Мсайде.

Источники, близкие к клубу, сообщили, что команда находилась в легком шоке, узнав об экстренном отъезде наставника, который в разговоре с руководством не указал конкретной даты своего возвращения.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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