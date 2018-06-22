Топ-20 фото болельщиц и фанатов 4-го дня ЧМ-2018: горячие мексиканки и бразильский колдун

На чемпионате мира 2018 года сыграли уже четвертый день. "Футбол 24" собрал топ-20 фотографий болельщиков, которые изрядно поразили своей креативностью и красотой на трибунах.

По итогам 4-го игрового дня есть первая серьезная сенсация Мундиаля: Германия в первом матче на чемпионате мира проиграла Мексике. Интересно, что мексиканцы впервые в своей истории обыграли Бундестим. Йоахим Лев на своей пресс-конференции объяснил поражение своей сборной.

В группе Е сначала Сербия победила Коста-Рику, а затем Бразилия не смогла одолеть Швейцарию. К слову, сербы победили и возглавили свой квартет благодаря уникальному голу Александра Коларова. А вот в матче бразильцев многие увидели ошибку главного арбитра матча, который не отреагировал на нарушение Стевана Цубера во время гола швейцарцев.

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На трибунах особенно горячо было на Лужниках, где мексиканские фанаты очень сильно постарались для своей сборной. Чичарито и Ко чувствовали себя в Москве, как дома.

В Ростове также выделялись болельщики из Америки. Бразильцы, как всегда, приехали на Мундиаль не без фанатиков, которые на трибунах успевают еще и колдовать для побед своей любимой команды.

Фото: Чемпионат, Getty Images