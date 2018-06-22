toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Топ-20 фото болельщиц и фанатов 4-го дня ЧМ-2018: горячие мексиканки и бразильский колдун

18 июня 12:55 602 Читати українською

На чемпионате мира 2018 года сыграли уже четвертый день. "Футбол 24" собрал топ-20 фотографий болельщиков, которые изрядно поразили своей креативностью и красотой на трибунах.

По итогам 4-го игрового дня есть первая серьезная сенсация Мундиаля: Германия в первом матче на чемпионате мира проиграла Мексике. Интересно, что мексиканцы впервые в своей истории обыграли Бундестим. Йоахим Лев на своей пресс-конференции объяснил поражение своей сборной.

В группе Е сначала Сербия победила Коста-Рику, а затем Бразилия не смогла одолеть Швейцарию. К слову, сербы победили и возглавили свой квартет благодаря уникальному голу Александра Коларова. А вот в матче бразильцев многие увидели ошибку главного арбитра матча, который не отреагировал на нарушение Стевана Цубера во время гола швейцарцев.

Лучшие фото болельщиц и фанов 3-го дня ЧМ-2018: датский "Клопп" и не холодные исландки

На трибунах особенно горячо было на Лужниках, где мексиканские фанаты очень сильно постарались для своей сборной. Чичарито и Ко чувствовали себя в Москве, как дома.

В Ростове также выделялись болельщики из Америки. Бразильцы, как всегда, приехали на Мундиаль не без фанатиков, которые на трибунах успевают еще и колдовать для побед своей любимой команды.

Фото: Чемпионат, Getty Images

ЧМ-2018 1 тур

Германия - Мексика: Воскресенье 17 июня 2018

Германия
Матч окончен
0 : 1
Мексика
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Бразилия Бразилия ЧМ 2018 футбольные фанаты Коста-Рика Коста-Рика Статьи Германия Германия Мексика Мексика Швейцария Швейцария Фото Германия - Мексика Сербия Сербия Бразилия - Швейцария Коста-Рика - Сербия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук