Топ-20 фото вболівальниць і фанатів 4-го дня ЧС-2018: гарячі мексиканки та бразильський чаклун

На чемпіонаті світу 2018 року зіграли вже четвертий день. "Футбол 24" зібрав топ-20 фотографій вболівальників, які неабияк вразили своєю креативністю та красою на трибунах.

За підсумками 4-го ігрового дня є перша серйозна сенсація Мундіалю: Німеччина у першому матчі на чемпіонаті світу програла Мексиці. Цікаво, що мексиканці вперше в своїй історії обіграли Бундестім. Йоахім Льов на своїй прес-конференції пояснив поразку своєї збірної.

У групі Е спочатку Сербія перемогла Коста-Ріку, а потім Бразилія не змогла здолати Швейцарію. До слова, серби перемогли і очолили свій квартет завдяки унікальному голу Александра Коларова. А ось у матчі бразильців багато хто побачив помилку головного арбітра матчу, який не зреагував на порушення Стевана Цубера під час гола швейцарців.

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На трибунах особливо гаряче було на Лужниках, де мексиканські фанати дуже сильно постарались для своєї збірної. Чічаріто і Ко почувались у Москві, немов вдома.

У Ростові також виділялись вболівальники з Америки. Бразильці, як завжди, приїхали на Мундіаль не без фанатиків, які на трибунах встигають ще й чаклувати задля перемог своєї улюбленої команди.

Фото: Чемпионат, Getty Images