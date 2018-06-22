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Лучшие фото болельщиц и фанов 3-го дня ЧМ-2018: датский "Клопп" и не холодные исландки

17 июня 12:24 863 Читати українською

Чемпионат мира 2018 набирает обороты не только на футбольных полях, но и на трибунах, где болельщики демонстрируют большую креативность и преданность своим командам.

На матчах 3-го игрового дня больше всехо выделялись фанаты сборной Аргентины, которые уже заждались от своей команды серьезного трофея. Поклонники "альбиселестес" принесли на матч против Исландии немало креативных плакатов, преимущественно на поддержку Месси, а также надевали смешные маски, перевоплощаясь в того же Лео или Папу Римского.

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Фанатки сборной Исландии также старались не отставить от своих горячих подруг из Аргентины и отчаянно поддерживали "викингов", охлаждаясь хмельным напитком.

Очень колоритно выглядели и поклонники сборной Перу, которые очень напоминали своих давних предков – "инков".

А вот среди фанов сборной Дании завелся свой Юрген Клопп, который неистово поддерживал команду в матче против Перу.

Фото: Getty Images

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ЧМ-2018 1 тур

Аргентина - Исландия: Суббота 16 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
1 : 1
Исландия
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