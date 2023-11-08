"Я ни с кем не общался из Румынии. По состоянию на данный момент не может быть и речи о том, чтобы я был связан с каким-либо клубом страны", – цитирует Луческу GSP.

"Идут переговоры": у Луческу появился неожиданный вариант продолжения карьеры за границей

Напомним, Мирча Луческу покинул пост главного тренера Динамо после поражения от донецкого Шахтера (0:1) в 13-м туре УПЛ. На прощальной пресс-конференции 78-летний специалист заявил, что завершает карьеру, однако уже на следующий день опроверг это, обвинив пресс-службу киевлян в неправильной трактовке его слов. Журналисты сразу же начали сватать румына в разные клубы – в частности появились слухи о Бешикташе и Динамо Бухарест.

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