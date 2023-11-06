"Откуда взялась информация о завершении карьеры? От команды. Я не знаю, как это было интерпретировано. Я никогда этого не говорил. Я ушел только из команды.

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Была деликатная ситуация. Месяц назад мы на 6 очков опережали Шахтер и направлялись к чемпионству. Беда заключалась в том, что травмировался Ярмоленко. Ему пришлось сделать операцию в Барселоне. Он будет восстанавливаться четыре месяца. Он был единственным опытным игроком, который мог перенести идеи тренера на поле.

Без такого игрока очень трудно управлять командой. Когда у вас больше таких игроков, это даже лучше. Я потерял его. В каждой игре у нас был потерян один игрок. Однажды на последних минутах мы пропустили два нелепых гола. У нас очень молодая защита, это нормально.

Они скованы. В футболе такие явления случаются, в таких случаях ты не знаешь, что делать. Мы проиграли три игры подряд. В тех условиях я взял на себя полную ответственность и сказал, что это нормально. За результат всегда отвечает тренер. Я буду тем, кто уйдет в отставку и определенным образом спасет команду.

На игроков было бы невероятное давление. Я все это взял на себя. Я больше думал об этом. Несколько раз я встречался с президентом и говорил ему, что хотел бы уйти, потому что здесь и так очень сложно с такими условиями. Не обязательно из-за того, что мы играем без зрителей. Самое ужасное, что ты играешь под давлением войны.

Где-то два раза было так, что мы покидали поле и уходили в укрытие. Я оставался на поле. Останавливались матчи, ты час бродишь возле кабинок и ждешь, когда выключится сирена. Когда раздается сигнал тревоги, вы вынуждены остановить игру. Это не футбол, который способствует продуктивности. Поэтому я считаю, что игроки заслуживают аплодисментов. Люди живут не только безумием войны и несчастьем, им нужна и частица души, чтобы хоть как-то порадовать себя. Для них футбол значит многое. Не думаю, что есть более близкий к душам людей спорт, чем футбол.

Через некоторое время все успокоилось. Украинцы достигли очень высокого уровня перехвата ракет. Несколько раз пролетали, падали на большом расстоянии. Я принял такое решение. Президент был определенным образом расстроен, потому что он этого не ожидал. Я не давал ему знать, потому что не хотел, чтобы он попытался изменить мое мнение.

Я считаю, что мы сделали хорошее дело. Команда играет хорошо, в матче с Шахтером мы доминировали, у нас было много моментов. Детская ошибка в центре защиты привела к пропущенному голу. Тренер должен иметь мужество ответственности. Непросто уходить в отставку – это признак мужества, а не трусости. Никто не хотел бы сдаваться.

Я все еще в Украине. Через день-два я вернусь домой. Я думаю, что я буду делать. Приеду на дачу, приеду домой, посмотрю, как там. Сейчас физически чувствую себя хорошо. Здоровье мне позволяет продолжать.

Молодые игроки, еще раз говорю. Много молодых игроков. Самому старшему игроку в резервном списке было 28 лет. Остальные – 17, 18 лет. Это несчастье принесла война. Многие ушли. Уехали даже украинцы, которые имели определенный опыт. За два года мы потеряли 14 игроков", – цитирует Луческу Fanatik.

Напомним, 78-летний специалист покинул Динамо после поражения от Шахтера (0:1). Обязанности главного тренера будет исполнять его бывший ассистент Александр Шовковский.

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