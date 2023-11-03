"Сегодня мне не хотелось бы говорить об игре. Я 15 лет отдал футболу Украины и на этом решил закончить свою тренерскую карьеру. Это моя последняя игра. Я попрощался с игроками Динамо, с игроками Шахтера.

Луческу официально покинул Динамо

Надеюсь, какая-то моя частичка здесь осталась. Я благодарен президенту Динамо за совместную работу. Хотелось, конечно, завершить карьеру по-другому. Но всему приходит конец в этой жизни. У всего есть свое начало, и у всего есть свой конец.

Если же все-таки сказать два слова об игре, то сегодня победила более опытная команда. Мы имели шансы, но не использовали их.

У Динамо есть будущее, в клубе хорошая перспективная молодежь. Сегодня в запасе у нас самым возрастным футболистом был Сирота. Но, естественно, этим ребятам надо много работать, чтобы добиться успеха. Но будущее у команды, повторюсь, есть. Уверен, что будущее есть и у Украины. Признаюсь, мне было очень сложно переживать все, что происходило в Украине с началом войны. В том числе и отсутствие болельщиков, и минуты молчания перед каждым матчем. Мне было сложно. С годами становишься сентиментальным. Каждая игра давалась мне тяжелее, чем предыдущая. Постоянно думаешь о том, что люди гибнут на фронте, постоянно думаешь о том, что люди переживают здесь. Все это было сложно совмещать с футболом.

Спасибо всем! Спасибо украинскому футболу! Спасибо Украине за эти 15 лет! Всем желаю мира, здоровья и счастливого будущего. С самого начала войны я был здесь. В 2014 году я тоже не покинул Шахтер.

В Динамо сейчас молодая команда и, может, мое давление и авторитет были слишком большими для нее. Всю ответственность за последние результаты я беру на себя. У нас был гандикап относительно наших соперников в турнирной таблице, но мы, к сожалению, не смогли эти матчи выиграть.

За последние два года нашу команду покинули 14 игроков. Это опытные футболисты, ведущие. А молодежи нужно время, эти ребята не могут сразу заменить опытных и более мастеровитых футболистов. Нужно иметь терпение. Легче всего критиковать. Надо поддержать молодежь, чтобы она начала давала результат. Не только в Динамо, но и в сборной Украины. Иностранцы сейчас сюда не приезжают. Поэтому надо проявить терпение.

Спасибо и вам, журналистам. Спасибо вам всем за все. К сожалению, уже нет с нами Артема Франкова. Он любил футбол, жил им. Очень жаль, что такие люди уходят в мир иной. Обнимаю вас всех, всего наилучшего вам!" – цитирует Луческу Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Динамо минимально уступило Шахтеру (0:1). После матча главный тренер киевлян Мирча Луческу подал в отставку.

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