"Я ні з ким не спілкувався з Румунії. Станом на цю мить не може бути й мови про те, щоб я був пов'язаний з будь-яким клубом країни", – цитує Луческу GSP.

"Тривають перемовини": у Луческу з'явився неочікуваний варіант продовження кар'єри закордоном

Нагадаємо, Мірча Луческу покинув посаду головного тренера Динамо після поразки від донецького Шахтаря (0:1) у 13-му турі УПЛ. На прощальній прес-конференції 78-річний фахівець заявив, що завершує кар'єру, однак вже наступного дня заперечив це, звинувативши прес-службу киян у неправильному трактуванні його слів. Журналісти одразу ж почали сватати румуна у різні клуби – зокрема з'явились чутки про Бешикташ та Динамо Бухарест.

"Бай-бай, Луческу!": чому Суркіс вже й не сподівався, а падіння Динамо продовжиться – холодне прощання з легендою