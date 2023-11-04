Реакція експертів та відомих уболівальників на відставку Мірчі Луческу після матчу 13 туру УПЛ Динамо – Шахтар (0:1).

Про відставку румунського тренера говорили вже давно. Її чекали і наближали всіма силами після кожної нової невдачі Динамо. Символічно, що останнім аргументом стала мінімальна поразка у Класичному – від клубу, з яким Луческу досягнув найбільших успіхів у своїй тренерській кар'єрі.

Добрих слів йому навздогін не так вже й багато. Але навіть деякі найзавзятіші антипатики Мірчі визнають: головна біда Динамо полягала не в тренері...

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Колишній фотограф ФК Динамо Сергій Федорів – лаконічний.

Сергій Грішин ("Ісландія") влупив із важкої артилерії.

Іван Вербицький, екс-журналіст Футбол 24, про "пляму на совісті".

Багаторічний директор департаменту Динамо по зв'язках із громадськістю та ЗМІ Микола Несенюк чи то щиро, чи то із завуальованою іронією дякує Містеру.

Натомість Олег Симороз – військовий, громадський активіст і публіцист – дякує... Шахтарю.

Андрій Твердохліб, головред сайту Чемпіон, не дякує нікому...

...і висловлює побоювання щодо "світлого майбутнього" Динамо. Цитуємо: "Я був одним із найбільших гейтерів Луческу (за його тренерства бойкотував походи на стадіон), але в тому, що маємо сьогодні, він винен найменше. Тож очікувати покращення – наївно. Можливо, місяць-два трохи на перезавантажених емоціях команда пограє, а далі падіння продовжиться..."

Твердохліб – не один у цьому припущенні. З ним співзвучний і Олександр Сажко, оглядач Трибуни.

Коментатор Ігор Бойко (тг-канал "Противний голос") не сумнівається у спадкоємцеві.

Автор Футбол 24 Сергій Тищенко має аж чотири головні кандидатури на вакантний пост. За іменами неважко здогадатися.

Бомбардир Роман Бебех також вважає, що "дідусь запізнився".

А тепер – до більш теплих відгуків про Луческу. Віталій Плецан, одне з облич колишнього ТК Футбол, переконаний, що "він не давав нам бути байдужими".

Данило Вереітін (тг-канал "Рахунок на табло") розлого пояснює, чому "не все так однозначно".

Фінальний акорд – за Емануелем Рошу, румунським спортивним журналістом, який публікувався у World Soccer, FourFourTwo та інших престижних виданнях: "Луческу завершив кар'єру у віці 78 років. Він – найстарший тренер у професіональному футболі. Був свідком усього. Грав проти Пеле, як тренер виступав проти Марадони, Роналдо, Роналду і Мессі. Яка історія. Який чоловік. Яка неймовірна кар'єра".

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу