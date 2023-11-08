Мирча Луческу может в ближайшее время трудоустроиться в Динамо Бухарест. Об этом сообщил представитель клуба.

"Идут переговоры, и мы легко найдем общий знаменатель. Но пока у нас нет чего-то конкретного, чтобы к вам прийти.

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Я слишком молод, чтобы говорить о пане Мирче Луческу. Мы делаем домашнее задание, и если будет о чем сообщить, мы сделаем это с большой радостью. Я не могу обсуждать такие вещи.

Это не только я обсуждаю или решаю, но я не могу предоставить подробности. Пока мы на ранних стадиях. Я не могу позволить себе говорить о такой легенде, как Мирча Луческу. Как я могу сказать, даю ли я свое согласие или нет, чтобы он пришел?" – цитирует Николеску Fanatik.

Напомним, Мирча Луческу покинул пост главного тренера "Динамо" после поражения от донецкого "Шахтера" в 13-м туре УПЛ.

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