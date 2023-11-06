Мирча Луческу не собирается долго засиживаться без работы после ухода из Динамо.

Прошло всего 3 дня после поражения от Шахтера и отставки, но у 78-летнего румына уже есть вариант трудоустройства в Европе.

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"Я получил информацию, что Мирча Луческу ведет переговоры с другим клубом. Бешикташ хочет его. Теперь посмотрим, будет ли достигнуто соглашение", – заявил румынский журналист Дечебал Редулеску в комментарии Digi Sport.

Нынешний сезон складывается для Бешикташа ужасно – пятое место чемпионата и дно группы Лиги конференций, куда турки не пустили как раз Динамо. Месяц назад "черные орлы" уволили Шенола Гюнеша и назначили временного тренера Бурака Йылмаза (2 победы и 2 поражения в 4 матчах). Луческу уже тренировал Бешикташ с 2002 по 2004 год.

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