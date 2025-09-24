"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам очередных матчей чемпионата Испании 2025/26.

Во вторник, 23 сентября, состоялись четыре матча испанской Ла Лиги. Жирона расписала ничью с Атлетиком и остается на дне, тогда как команда из Бильбао находится в зоне Лиги Европы с 10 баллами. Эспаньол также не определил победителя в матче с Валенсией и замкнул зону Лиги чемпионов, имея 11 очков.

Дубль Мбаппе, шедевр Винисиуса и дебютный гол Мастантуоно уничтожили Леванте, экс-вингер Шахтера снова ассистировал в Ла Лиге

Реал победил Эльче и продолжает возглавлять турнирную таблицу с 18 очками. Вильяреал переиграл Севилью и также находится в зоне Лиги чемпионов с 13 баллами. Барселона идет второй с 13 очками, а зону еврокубков замыкает Эльче (9). Атлетико занимает 12-е место.

В опасной зоне находятся Реал Сосьедад (2), Мальорка (2) и уже упомянутая Жирона (2).