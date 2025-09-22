"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам очередных матчей чемпионата Испании 2025/26.

В субботу, 20 сентября, в Ла Лиге сыграли несколько матчей. Жирона открывала игровой день. Команда Мичела проиграла Леванте (0:4). Жирона закрепилась на дне таблицы с одним баллом и позорной разницей голов -13. В зоне вылета также Мальорка и неожиданно Сосьедад, у которых по 2 пункта. Баски проиграли три тура подряд.

Барселона разгромила Хетафе – Ферран Торрес оформил дубль, Рашфорд отдал ассист

Реал уверенно обыграл Эспаньол (2:0) и продолжает идти без потерь. Барселона старается сильно не отставать – разгром Хетафе вернул "кулес" на расстояние 2 очох от извечного соперника. Эспаньол находится на четвертом месте. Вильярреал переиграл Осасуну (2:1) с дебютным мячом Микаутадзе. "Субмарина" поднялась на третью строчку.

Алавес проиграл Севилье (0:2). Обе команды имеют по семь пунктов и расположились в топ-10. Валенсия одолела Атлетик (2:0), переместившись на 11-е место, а вот баски после 2 поражений подряд свалились на седьмое.