Козловский изменил свою принципиальную позицию по завершению Первой лиги

Президент Руха Григорий Козловский готов пойти на большие жертвы ради возможности доиграть текущий сезон Первой лиги.

"Хотел бы обратиться ко всем президентам клубов Первой лиги со своими мыслями. Народ, мы действительно провели очень хороший чемпионат, первую его часть, очень хорошая интрига. Впервые люди начали сильно интересоваться продуктом, который мы сделали.

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Если не доиграем, будет выглядеть так, как говорят украинцы: "Умела готовить, но не умела подать". Поэтому прошу вас: давайте сегодня проголосуем за продолжение регулярного чемпионата. Если в регулярном чемпионате будет играть 7, 8, 9 или 10 команд – все равно. Будут играть столько команд, сколько готовы", – сказал Козловский в эфире собственного Instagram.

Напомним, ранее президент Руха настаивал на завершении Первой лиги исключительно в полном объеме.

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