"Я такого цирку ще не бачив": Друга ліга на межі катастрофи – без футболу вже 6,5 місяців, є ризик тривалішого простою

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт у коментарі для "Футбол 24" окреслив усю глибину проблеми.

21 травня клуби Другої ліги проголосували за дострокове завершення сезону 2019/20. Аналогічним шляхом спочатку пішла і Перша ліга, яка вирішила не продовжувати змагання у класичному форматі. Згодом на засіданні Ради ліг ПФЛ клуби другого за рангом дивізіону вирішили все ж дограти чемпіонат.

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Остаточне рішення щодо долі змагань мав оголосити Виконком УАФ, засідання якого відбулося у неділю, 7 червня, у Львові. Проте там не затвердили рішення Ради ліг ПФЛ щодо догравання сезону 2019/20, перерваного через пандемію коронавірусу. ПФЛ зобов’язали скликати позачергову конференцію та розглянути життєво важливе питання. Отож, момент істини відклався, як мінімум, до четверга, 11 червня.

Рівненський Верес, один із лідерів Другої ліги, свій останній матч провів 23 листопада минулого року. Підопічні Юрія Вірта поступилися Калушу на виїзді – 1:2. Сезон планували відновити 21 березня, але ситуацію паралізував коронавірус. Відповідно, Верес, як і всі інші клуби Другої ліги, перебуває без ігрової практики вже 6,5 місяців. Нечувана пауза для професіонального футболу!

Що маємо зараз? Рівненська команда посідає третю сходинку у Групі А, відповідно, якщо сезон так і не дограють, Вересу доведеться пробиватись у Першу лігу через стикові матчі, попередньо заплановані на серпень. Суперники однозначно перебуватимуть у нерівних умовах – першоліговий клуб матиме значно кращий ігровий тонус. Якщо ж у четвер дадуть "зелене світло" рестарту сезону в усіх професіональних дивізіонах, виникне інша накладка.

– Юрію Миколайовичу, – запитую Вірта, – чи готовий Верес до Першої ліги?

– (Усміхається) Ми то готові, але коли це все закінчиться? Якщо чесно, я ще такого цирку не бачив. Скільки часу вже минуло, а вони досі не можуть визначитися – граємо чи не граємо, хто у якій лізі. Навіть ведмідь прийняв би рішення скоріше.

– Традиції українського футболу – незмінні. У нас завжди так – усе вирішується в останній момент.

– А що тут вирішувати. Я собі просто малюю ситуацію у Другій лізі. Одинадцятого червня вони прийматимуть рішення. Команда може з’їхатися числа 14-го. Нам треба зробити тести. Ще днів зо два – дочекатися результатів. Умовно 17-го числа ми можемо розпочати тренуватися.

Три місяці ми не тренувалися. Три – рівно! Знадобиться три тижні, щоб підготуватися до чемпіонату. Три тижні – нормальний термін, це не багато і не мало. Чемпіонат можемо почати з 10 липня. Щоб дограти першість і провести, скажімо, стикові матчі, які чекатимуть на третє місце, це треба мінімум 50 днів. Тож чемпіонат закінчимо першого вересня.

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Потім потрібно хоча б 5-6 днів відпочити і хоча б два тижні на підготовку до нового сезону. У кращому випадку розпочнемо його в районі 25 вересня. Чи готова буде нас чекати Перша ліга? А у Першій лізі команди тренуються зараз. Вони можуть невдовзі рестартувати, чого не скажеш про Другу лігу, де команди розпущені. Нам сказали не грати… Отака ситуація.

Перша ліга може стартувати 23 червня, відповідно фінішує 8 серпня. Ми повинні чекати ще 2,5 місяці, а потім грати стикові. Чекайте, а як ви собі це уявляєте? Словом, чекаємо четверга. Може, нарешті щось стане зрозуміло.

– Ваші підопічні досі по домах?

– У Другій лізі ніхто не тренується. Останнє тренування Верес провів 13 березня. Три місяці без м’яча. Щось вирішувати потрібно було ще місяць тому.

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