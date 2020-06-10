Суркіс жорстко розкритикував УАФ і готовий оплатити тести для всієї Першої ліги

Президент Динамо Ігор Суркіс висловився щодо ситуації з відновленням сезону в Першій лізі.

"Я за те, щоб в УПЛ, в нашу сім'ю, увійшли команди за спортивним принципом. Це моя позиція і я буду її захищати. Ми бачимо, що запобіжні заходи зняті, і футбол може бути у нашій країні.

"Регламент – це не туалетний папір в нужнику біля траси Ужгород-Луцьк": Інгулець закликав дограти сезон у Першій лізі

Такого чемпіонату, як у Першій лізі в цьому році, я давно не пам'ятаю. Чимало матчів я дивлюсь. Є клуби, які претендують на підвищення у класі. Підкреслюю, за спортивним принципом. Не за договірняками з федерацією футболу, яка телефонує деяким клубам, що треба проголосувати, щоб турнір не відбувся, а чітко за спортивним принципом. Тим командам, які хочуть потрапити в еліту через домовленості, доведеться пройти крізь серйозні випробування. Я вам відразу скажу. Щобільше, невдовзі вони гратимуть у футбол самі, на стадіоні Баннікова. Для них буде багато сюрпризів – це я гарантую.



Якщо відновлення Першої ліги залежить від того, що всім потрібно здавати тести, я готовий профінансувати процедуру для усієї ліги. Це не маленькі гроші. Я готовий профінансувати, лише щоб усе було чесно і прозоро. Мало того, УЄФА виділив гроші УАФ для подолання наслідків коронавірусу. Якщо раптом, хоча я в цьому сумніваюся, в їхньому списку є пункт про допомогу Динамо, то ми їхньої допомоги не потребуємо. Нехай гроші направлять на підтримку українського футболу. Вони інтриги плетуть з трьома клубами. Це – сором! Сором і ганьба. Знову до цього повертаюся і буду повертатися. Я не мовчатиму", – сказав Суркіс у коментарі для ТаТоТаке.

"Я такого цирку ще не бачив": Друга ліга на межі катастрофи – без футболу вже 6,5 місяців, є ризик тривалішого простою