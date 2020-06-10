Суркис жестко раскритиковал УАФ и готов оплатить тесты для всей Первой лиги

Президент Динамо Игорь Суркис высказался по ситуации с возобновлением сезона в Первой лиге.

"Я за то, чтобы в УПЛ, в нашу семью, вошли команды по спортивному принципу. Это моя позиция и я буду ее защищать. Мы видим, что меры сняты, и футбол может быть в нашей стране.

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Такого чемпионата, как в Первой лиге в этом году, я давно не помню. Немало матчей я смотрю. Есть клубы, которые претендуют на повышение в классе. Подчеркиваю, по спортивному принципу. Не за договорняками с федерацией футбола, которая звонит некоторым клубам, что надо проголосовать, чтобы турнир не состоялся, а строго по спортивному принципу. Тем командам, которые хотят попасть в элиту через договоренности, придется пройти через серьезные испытания. Я вам сразу скажу. Более того, вскоре они будут играть в футбол сами, на стадионе Банникова. Для них будет много сюрпризов – это я гарантирую.

Если возобновление Первой лиги зависит от того, что всем нужно сдавать тесты, я готов профинансировать процедуру для всей лиги. Это не маленькие деньги. Я готов профинансировать, только чтобы все было честно и прозрачно. Более того, УЕФА выделил деньги УАФ для преодоления последствий коронавируса. Если вдруг, хотя я в этом сомневаюсь, в их списке есть пункт о помощи Динамо, то мы в их помощи не нуждаемся. Пусть деньги направят на поддержку украинского футбола. Они интриги плетут с тремя клубами. Это – позор! Стыд и позор. Опять к этому возвращаюсь и буду возвращаться. Я не буду молчать", – сказал Суркис в комментарии для ТаТоТаке.

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