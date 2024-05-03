Львовские Карпаты в 7-м туре второго этапа Чемпионской группы Первой лиги на выезде сойдутся с сумской Викторией. Онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Виктория – Карпаты стартует в 12:30. Встреча состоится на стадионе Юбилейный в Сумах.

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Где смотреть Виктория – Карпаты? Поединок будет транслировать YouTube-канал ПФЛ. Кроме этого, посмотреть игру в прямом эфире можно в этой новости.

Напомним, на прошлой неделе Карпаты официально вышли в украинскую Премьер-лигу, минимально одолев на выезде Полтаву. Однако наставник "львов" Мирон Маркевич заявил о полной концентрации на оставшиеся матчи, и обещал дать бой всем соперникам.

В свою очередь Виктория в прошлом туре неожиданно одолела Агробизнес – от четвертой позиции, которая позволит сыграть в плей-офф за выход в УПЛ, сумчан отделяет шесть очков.

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