После скандала, который разгорелся вокруг матча Металлист – Кремень, тест на детекторе лжи прошли вратарь Кремня Арсений Коркодим, главный тренер команды Игорь Климовский и директор клуба Андрей Филь, сообщил Владимир Зверов в программе Звєров Профутбол.

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"Полиграф показал, что вратарь и все лица, которых проверяли, не являются виновными. Согласно результатам проверки они говорили правду. Коркодим, чтобы не было никаких домыслов, выразил желание еще раз пройти детектор лжи еще и в УАФ. И уже, насколько я понимаю, он поговорил предварительно с УАФ", – поделился журналист.

Добавим, что началась проверка по факту возможного влияния (манипулирования) на результат матча Первой лиги между Металлистом и Кремнем, в котором харьковчане одержали волевую победу. Вопрос вызвал один из пропущенных мячей Коркодимом.

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