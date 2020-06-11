Козловський змінив свою принципову позицію щодо завершення Першої ліги

Президент Руха Григорій Козловський готовий піти на великі жертви заради можливості дограти поточний сезон Першої ліги.

"Хотів би звернутися до всіх президентів клубів Першої ліги зі своїми думками. Народ, ми справді провели дуже хороший чемпіонат, першу його частину, дуже хороша інтрига. Вперше люди почали сильно цікавитися продуктом, який ми зробили.

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Якщо не дограємо, буде виглядати так, як говорять українці: "Вміла приготувати, та не вміла подати». Тому благаю вас: давайте сьогодні проголосуємо за продовження регулярного чемпіонату. Якщо в регулярному чемпіонаті буде грати 7, 8, 9 чи 10 команд – байдуже. Будуть грати стільки команд, скільки готові", – сказав Козловський в ефірі власного Instagram.

Нагадаємо, раніше президент Руха наполягав на завершенні Першої ліги виключно в повному обсязі.

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