"Мы точно не будем участвовать в этой афере": Козловский раскритиковал идею доигрывания Первой лиги в неполном составе

Президент Руха Григорий Козловский высказался о возможности доигрывания Первой лиги в формате мини-турнира.

"Мы свою позицию озвучили в начале карантина, мы ее не меняли и менять не будем. Рух готов доигрывать чемпионат в классическом формате. Мы об этом мечтали, долго боролись и тяжело работали, чтобы выиграть этот чемпионат по спортивному принципу. Играть в классическом формате мы готовы.

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Но не те аферы, которые сейчас появились – 5, 6, 7 или 8 команд. Это чисто аферистическая история, в которой мы точно не будем участвовать. Или мы играем классический формат или пусть федерация принимает решение. Есть регламент, правила, какие-то спортивные принципы. А то мы сели в лодку и начали каким-то шулерством заниматься. Пусть решают, продолжают чемпионат, думаю, с этим проблем нет.

Сегодня матч против Динамо в онлайне смотрели 10 тысяч человек – все соскучились по футболу. Они и так сидят дома, проблемы с деньгами, с экономикой, со всем. Футбол – это единственная отрада. Моя позиция четкая – нужно играть и только в классическом формате", – заявил Козловский в эфире YouTube-канала Руха.

Напомним, львовяне перед перерывом возглавляли турнирную таблицу Первой лиги, опережая Волынь на одно очко.

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