"Ситуация ужасная. Я хочу стать тренером в Великобритании, но я буду твердо стоять и бороться за свой народ, за мою страну и за демократию.

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Мы все надеемся, что это скоро закончится, поскольку гибнут невинные люди, а семьи разрываются. Зачем захватывать и уничтожать страну? Нам нужно объединиться и положить конец этой преступной войне", – цитирует Лужного Sky Sports.

Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор оккупантам и уничтожают врага.

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