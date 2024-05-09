В четверг, 9 мая, Печерский районный суд города Киева отправил Игоря Коломойского под стражу на 60 дней без определения размера залога, сообщает УНИАН.

Коломойского подозревают в организации заказного убийства, – Офис генпрокурора

Представители Фемиды поддержали сторону обвинения, которая выдвинула олигарху еще одно подозрение – в организации заказного убийства.

Напомним, по данным следствия подозреваемый заказал убийство директора одной из юридических компаний (в августе 2003 года в Феодосии). Пострадавший получил ножевые ранения в жизненно важные органы, но смог выжить.

К слову, Коломойский уже 9 месяцев находится в СИЗО – ему объявили три подозрения: первое – по мошенничеству и отмыванию имущества, второе – по завладению 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка", третье – по легализации средств, часть из которых перечислялась на ООО "ФК Днепр".

Украина на "бронзовом" Евро-94: били Англию с юным Каррагером, Ящук-бомбардир, четверо не дожили даже до 40