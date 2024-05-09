“Не давил ли на меня в Динамо 7-й номер? Господи, Да я даже не думал об этом. Мне сказали, что он свободен, ну я и ответил, что пусть будет он. Да, Андрей Николаевич Шевченко – наша легенда, но в той ситуации я об этом не думал. Очень хотел 21-й номер, но он был занят. Вот я и взял тот, который был на тот момент свободным”, – сказал Гладкий в эфире ютуб-канала SportArena.

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Напомним, что на протяжении многих лет 7-й номер в Динамо был зарезервирован за легендой украинского футбола Андреем Шевченко.

К слову, Гладкий играл за Динамо в сезоне-2016/17. За киевский клуб он сыграл 8 матчей, в которых не забил ни одного гола. Сейчас футболист является спортивным директором и одновременно игроком любительского клуба Авангард из Харьковской области.

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