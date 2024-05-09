Мичел отметил важность защиты второго места, которое позволит Жироне сыграть в матче за Суперкубок Испании.

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"Стуани не приедет на матч, он все еще тренируется индивидуально, но спешит восстановиться к завтрашнему дню. Борха и Солис также недоступны, остальные игроки находятся в моём распоряжении. Последняя неделя подарила нам много эмоций, и первые два дня на этой неделе мы тренировались с упором на физику, но не на тактику. Я подумал, что было бы неплохо немного разгрузить парней.

Думаю, команда готова к завтрашней игре, у нас есть возможность бороться за более амбициозные цели. Для нас очень важно защитить второе место и помочь Довбику выиграть трофей Пичичи. Наша цель – победить в оставшихся четырёх матчах, но сначала нам нужно добыть победу завтра против Алавеса", – цитирует Мичела Marca.

Матч Алавес – Жирона состоится в пятницу, 10 мая. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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