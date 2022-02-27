"Ситуація жахлива. Я хочу стати тренером у Великобританії, але перед усім я буду твердо стояти і боротися за свій народ, за мою країну та за демократію.

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Ми всі сподіваємося, що це скоро закінчиться, оскільки гинуть невинні люди, а сім’ї розриваються. Для чого захоплювати та знищувати країну? Нам потрібно об’єднатися і покласти край цій злочинній війні", – цитує Лужного Sky Sports.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога.

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