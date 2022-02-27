"Нечасто виходжу в ефір, але сьогодні такий день. Багато людей з Києва, зі Львова мені телефонують і питають, чи збираюсь я їхати. Відразу хочу сказати – нікуди не збираюсь і не збирався.

Лужний: Я хочу стати тренером у Великобританії, але, передусім, я буду твердо стояти і боротися за свій народ, за країну

Сьогодні мій брат поїхав у військкомат, його забрали на стрільбища. Я буду в теробороні. Ніколи не тримав зброї і боявся цього, але настав такий час, пацани.

Хотів звернутися до всіх людей, друзів, які планують чи вже поїхали. Пацани, повертайтеся додому, ви тут потрібні. Кожен на своєму місці, хто чим може допомагаємо одне одному. Хотів запитати людей, які поїхали – ваша душа і серце на місці? Як ви там почуваєтеся? Тому, пацани, приїжджайте всі додому і допомагайте, чим можете", – сказав Кополовець під час запису в Instagram.

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