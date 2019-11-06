Копенгаген – Динамо: предматчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко ответил на вопросы во время пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против датского Копенгагена.

"Что надо изменить в игре нашей команды по сравнению с первым матчем, чтобы добиться завтра успеха? Мы разбирали киевский матч с датчанами. Нельзя найти какую-то одну причину того, что мы не победили. Быстрый гол, конечно, повлиял на ход игры, дал Копенгагену уверенность, а мы, наверное, не были готовы к такому началу. Но я не отказываюсь от своих слов о том, что мы позволили Копенгагену сыграть в свой футбол. Постараемся завтра это исправить.

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Будем ли мы держать в уме игру с Шахтером при определении состава? Надо готовиться к матчу с Копенгагеном, а не к матчу с Шахтером. Не могу понять, как можно сегодня готовиться к поединку, который нас ждет в воскресенье. Тем более, что два человека с нашего состава точно не будут играть с Шахтером.

Я против того, чтобы расслабляться, даже в случае нашей завтрашней победы. В любом матче огромная ответственность. И перед клубом, и перед болельщиками. Независимо от результата, надо всегда настраиваться только на победу. Именно такая психология должна быть у команды, иначе трудно добиваться положительных результатов. Не бывает малозначимых матчей.

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Трудно оценить функциональную готовность Кадара и Буяльского, которые пропустили ряд матчей из-за травм. Они провели всего несколько тренировок вместе с нами. Но они вернулись и это игроки опытные. Решим завтра, кто будет играть и кто вообще попадет в заявку на матч.

Каких изменений в игре команды уже удалось добиться? Пытаемся в каждом матче играть на победу, стараемся добиться от команды игры, которую хотелось бы видеть. После нескольких месяцев работы с командой нет смысла говорить о пути и достижениях", – цитирует слова Михайличенко издание Dynamo.kiev.ua.

Напомним, уже завтра, 7 ноября, Динамо в столице Дании проведет матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе В против Копенгагена. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

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