Руни может возобновить тренерскую карьеру в клубе, который отправил предыдущего работодателя легенды в третий дивизион
Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни имеет шанс доказать, что может быть хорошим тренером.
В прошлом сезоне 38-летний Руни работал в Бирмингем Сити, где не продержался и трех месяцев. Команда проиграла 9 раз за 15 матчей во главе со звездным специалистом.
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По информации The Telegraph, англичанин снова может оказаться в Чемпионшипе. Плимут рассматривает возможность назначить Руни главным тренером, кандидат уже прошел собеседование с руководством клуба. Интересно, что именно Плимут не дал Бирмингему спастись от вылета, опередив "синих" на одно очко.
Напомним, Руни пытается запустить тренерскую карьеру вот уже пять лет. Все началось в Дерби Каунти, где он сначала был играющим тренером, затем исполняющим обязанности, а затем и главным. После того Уэйн работал с Ди Си Юнайтед в МЛС, откуда и перебрался в Бирмингем.
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