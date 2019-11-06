Копенгаген – Динамо: Михайличенко определился со списком игроков

Киевское Динамо вылетит в Данию в 11 утра, где завтра проведет матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.
На матч против Копенгагена Алексей Михайличенко взял с собой 20 игроков, информирует официальная страница Динамо в Facebook.
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Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.
Защитники: Виталий Миколенко, Денис Попов, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виталий Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев.
Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.
Напомним, матч Копенгаген – Динамо состоится 7 ноября, начало игры в 20:00.
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