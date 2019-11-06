Копенгаген – Динамо: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко відповів на запитання під час прес-конференції перед матчем 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти данського Копенгагена.

"Що треба змінити у грі нашої команди у порівнянні з першим матчем аби домогтись завтра успіху? Ми розбирали київський матч з данцями. Не можна знайти якусь одну причину того, що ми не перемогли. Швидкий гол, звичайно, вплинув на хід гри, дав Копенгагену впевненість, а ми, напевно, не були готові до такого початку. Але я не відмовляюся від своїх слів про те, що ми дозволили Копенгагену зіграти у свій футбол. Постараємося завтра це виправити.

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Чи будемо ми тримати в умі гру з Шахтарем при визначенні складу? Треба готуватися до матчу з Копенгагеном, а не до матчу з Шахтарем. Не можу зрозуміти, як можна сьогодні готуватися до поєдинку, який нас чекає в неділю. Тим більше, що дві людини з нашого складу точно не гратимуть з Шахтарем.

Я проти того, щоб розслаблятися, навіть у випадку нашої завтрашньої перемоги. У будь-якому матчі величезна відповідальність. І перед клубом, і перед уболівальниками. Незалежно від результату, треба завжди налаштовуватися лише на перемогу. Саме така психологія повинна бути у команди, інакше важко добиватися позитивних результатів. Немає малозначущих матчів.

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Важко оцінити функціональну готовність Кадара і Буяльського, які пропустили ряд матчів через травми. Вони провели всього кілька тренувань разом з нами. Але вони повернулися і це гравці досвідчені. Вирішимо завтра, хто буде грати і хто взагалі потрапить у заявку на матч.

Яких змін у грі команди вже вдалося домогтися? Намагаємося у кожному матчі грати на перемогу, стараємось добитись від команди гри, яку хотілося б бачити. Після кількох місяців роботи з командою немає сенсу говорити про шлях та здобутки", – цитує слова Михайличенка видання Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, вже завтра, 7 листопада, Динамо у столиці Данії проведе матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи у групі В проти Копенгагена. Початок матчу о 19:55 за київським часом.

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