По вирусной реакции на первую в истории Байера серебряную салатницу может сложиться впечатление, что “ноль четвертые” всегда были хроническими неудачниками. Но это не совсем правда. Леверкузен уже становился чемпионом страны (правда, во Второй Бундеслиге), брал Кубок Германии-93 и даже Кубок УЕФА-88, когда эпично вернулся в 2-матчевой дуэли с Эспаньолом после каталонских 0:3.

Досадное клеймо "Неверкузен" закрепилось за Байером лишь в 2002-м. Все началось годом ранее, когда вместо кокаинового гения Кристофа Даума на должность главного тренера команды пришел 50-летний Клаус Топмеллер. Фигура – из плоти и крови немецкого футбола. Ведь в 70-х был бомбардиром Кайзерслаутерна, а с конца 80-х тренировал Ульм, Висмут, Вальдхоф, Саарбрюкен и, конечно, Айнтрахт с Бохумом. То есть прошел полноценную эволюцию от игрока до тренера самого высокого уровня.

На БайАрене фактически уже была готова команда, сформированная предшественником. Оставалось лишь не навредить, умело направив ее силы в правильном русле. Коллектив хорошо принял гера Клауса и вскоре Михаэль Баллак уверенно заявил: "Наш тренер близок с игроками. Он – один из нас". В Бундеслиге, как и в национальном Кубке, "фармацевты" поставили победы на конвейер, но сейчас нас интересует, прежде всего, Лига чемпионов.

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"Ноль четвертые", как бронзовые призеры предыдущего сезона, стартовали с третьего раунда квалификации, где легонько разбили Црвену Звезду (0:0, 3:0). Затем заняли второе место в квартете с Барсой, Лионом и Фенербахче (обменявшись с каталонцами домашними победами + сгорев Лиону 2:4 в матче, который уже ничего не решал). Второй групповой раунд занес Байер в классическую группу смерти – Ювентус, Арсенал и Депортиво. Более того, в первом туре Баллак и Ко с треском провалились в Турине (0:4). Но быстро пришли в себя, набрав в следующих пяти матчах 10 очков. Этого хватило для выхода в плей-офф с первого места.

Четвертьфинал – перестреляли Ливерпуль в домашнем поединке (0:1, 4:2). Полуфинал – сняли скальп с самого МЮ. На Олд Траффорд зафиксировали боевые 2:2, в Леверкузене – 1:1. Поэтому поздним вечером 30 апреля сенсационные "аптекари" праздновали исторический выход в финал ЛЧ. Однако в чемпионате на тот момент все уже летело коту под хвост. За три тура до финиша Байер занимал первую строчку с 5-очковым отрывом от Боруссии Дортмунд. Но, сосредоточившись на дуэлях с МЮ, "аспириновые" неожиданно уступили Вердеру, а затем и Нюрнбергу. БД шансом воспользовалась, поэтому на последний тур, который состоялся 4 мая, выходила с +1 очком преимущества над Байером. Играя параллельно, оба претендента на чемпионство победили с одинаковым счетом 2:1. Салатница уехала в Дортмунд. "После игры с Гертой я выл, как собака", – признался крайне расстроенный Топмеллер.

Но жестокий фатум только начинал свою зловещую игру с Байером. Одиннадцатого мая, ровно через неделю после проигранного чемпионата, Леверкузен вышел на финал Кубка Германии, где попал под мощную раздачу от Шальке (2:4). Сезон теперь могла спасти только победа в Лиге чемпионов.

Пятнадцатого мая отчаянные ребята в красно-черных футболках вышли на поле Хэмпден Парк в Глазго против самих "галактикос"! Фигу, Зидан, Роберто Карлос, Рауль – таких звезд в составе Байера даже близко не было. Немцы и пропустили быстро, однако быстро отыгрались после подключения Лусио к стандарту. Гранд не имел такого очевидного преимущества, вице-чемпионы Бундеслиги отвечали своими моментами – Касильясу, который заменил Сезара Санчеса во втором тайме, пришлось спасать ворота от серьезных неприятностей. Судьбу противостояния решил росчерк пера гения – Зидан забил один из самых выдающихся своих голов.

Вот тогда за Байером и закрепилось прозвище "Неверкузен". Сразу после окончания рокового сезона отдельные игроки этой команды поспешили сменить место прописки – чтобы не приумножать неприятные воспоминания. Как сложились судьбы участников финала?

Ханс-Йорг Бут

Голкипер, 49 лет

Немецкий последователь славных традиций Чилаверта, Игиты и Рожерио Сени. Забивать он начал задолго до перехода в Байер. А здесь лишь приумножил свое бомбардирское достижение и до сих пор считается самым результативным голкипером в истории Бундеслиги – 26 мячей. Леверкузен покинул в 2007-м, однако в Бенфике безнадежно засел в запасе. Очень вовремя карьеру в Баварии завершил легендарный Кан, поэтому Ханс-Йорг возвращается домой и еще четыре сезона довольно регулярно выступает за мюнхенский гранд. Именно Бут стоял в воротах Байерна против Интера в финале ЛЧ-2010. Всего в его карьере три решающих матча за "ушастый" кубок – и три поражения.

В 2012-м попробовал поруководить молодежным сектором Баварии, но быстро ушел из футбола. Занимается семейным бизнесом, живет в Мюнхене вместе с женой и тремя детьми. В мае 2022-го сыграл в Гамбурге благотворительный поединок "Все звезды – для Украины". Данке, гер Бут!

Диего Платенсе

Защитник, 47 лет

После завершения драматического сезона Байера аргентинец поехал с национальной сборной на Кубок мира в Корею и Японию. В Леверкузене выступал до 2005-го, впоследствии перебрался на два сезона в Сельту. Титулы к нему пришли чуть позже – с Бордо стал чемпионом Франции, с Насьоналем – чемпионом Уругвая. Бутсы зачехлил в 2013-м, в составе Аргентинос Хуниорс. Там же плавно начал тренерскую деятельность. Сейчас дорос до должности главного тренера сборной Аргентины U-17.

Лусио

Защитник, 46 лет

Байер нашел его в Интере из Порту-Алегри и сделал из этого нетипично-кострубатого бразильца высококачественного центрбека. Именно из Леверкузена Лусио начал вызываться в сборную Бразилии и стал с ней чемпионом мира-2002. В 2004-м пошел на максимальное в пределах Бундеслиги повышение – подписал контракт с Баварией. В Мюнхене к нему наконец-то пришли клубные трофеи – три чемпионских титула и три Кубка Германии. А потом Лусио очень удачно переехал в миланский Интер эпохи Моуринью, где ему покорилась долгожданная ЛЧ. Карьеру закончил в 42 года, в скромном клубе Бразильенсе на родине. Женат, имеет троих детей. Ревностно исповедует догмы христиан-евангелистов.

Борис Живкович

Защитник, 48 лет

Хорват оказался футболистом одной команды – Байера. На БайАрене он провел шесть насыщенных событиями сезонов. В 2003-м перебрался в Портсмут к Харри Реднаппу, но там "не пошло". Как и в следующих клубах – Штутгарте и Кельне. Доигрывал Живкович на родине – в Хайдуке. После зашел в агентский бизнес.

Золтан Себескен

Защитник, 48 лет

На высоком уровне поиграл лишь несколько сезонов, в частности три из них – в Байере. Карьеру был вынужден завершить уже в 29 – замучило левое колено, на котором сделали аж шесть операций. Даже в финале ЛЧ против Реала Себескен героически отыграл с травмой 65 минут. "Я хочу прожить еще 50 лет, и колено должно выдержать этот срок", – подытожил он преждевременный конец яко игрока. В конце "нулевых" Золтан устроился на должность селекционера в родном клубе – Штутгарт Кикерс. Также тренировал их юношескую команду. Впоследствии проявил себя как эксперт по консалтингу.

Карстен Рамелов

Полузащитник, 50 лет

Капитан того Байера был идеальным двойником нашего Андрея Гусина. Идентичная антропометрия и позиция на поле, похожие черты лица, шевелюра и моторика. Когда они пересекались в опорной зоне во время поединков Динамо с Байером в 99-м или Украины с Германией в 2001-м, различить их можно было лишь благодаря разным футболкам. В Леверкузен Рамелов переехал в 1995-м и играл здесь вплоть до 2008-го, став легендой "ноль четвертых". Еще в статусе действующего футболиста записал сольный музыкальный альбом – не для продажи, а только как сувенир для родственников и друзей. Говорят, последние годы занимается бизнесом. Также Рамелов является одним из вице-президентов Ассоциации футболистов-контрактников.

Михаэль Баллак

Полузащитник, 47 лет

Самый большой талант "Неверкузена". Михаэлю хватило трех сезонов в красно-черной футболке, чтобы сразу после развязки кампании 2001/02 перейти в стан самой Баварии. Там он также стал одним из лидеров, поэтому уже зрелого мастера пригласили в Челси, где играл бок о бок с Шевченко. Мюнхенский и лондонский этапы приумножили трофейную казну Баллака четырьмя чемпионскими медалями, шестью национальными кубками и еще многими другими ценными погремушками. За сборную Германии провел 98 матчей, забил 42 мяча, став вице-чемпионом Европы и мира. Еще трижды признался футболистом года в Германии.

Примечательно, что завершать карьеру Михаэль вернулся именно в Байер (2010-12 годы). На футбольной пенсии Баллак пережил две личные драмы. Сначала развелся с женой Симоной, которая родила ему троих детей. А в 2021-м потерял среднего сына Эмилио, который погиб в ДТП.

Бернд Шнайдер

Полузащитник, 50 лет

Еще один канцлер "аспириновых" на уровне с Рамеловым. Шнайдер провел в Леверкузене полных и непрерывных десять лет. К завершению карьеры в 2009-м его подтолкнула надоедливая травма спины. Итог: 364 матча и 53 гола. Еще 81 поединок и 4 гола он провел за сборную Германии, в частности играл против Украины в стыках за путевку на ЧМ-2002. На протяжении многих лет Шнайдер входит в состав добровольческой бригады пожарных Леверкузена. Поэтому и прозвище имеет соответствующее – "Пожарный".

Йылдырай Баштюрк

Полузащитник, 45 лет

Как тут не вспомнить этого миниатюрного и непредсказуемого 168-сантиметрового турка? Баштюрк любил замучить оборону соперника своими выкрутасами. Долго зализывать раны после тройного фиаско-2002 он не стал – сразу окунулся в водоворот Кубка мира, куда поехал со сборной Турции и дошел аж до сенсационного третьего места. Правда, потом некоторое время бойкотировал национальную команду из-за конфликта с Фатихом Теримом. Байер покинул в 2004-м – Герта. Также засветился в Штутгарте и сыграл аж один матч за Блэкберн. Впоследствии отошел от футбола, начав заниматься рынком недвижимости.

Томас Брдарич

Нападающий, 49 лет

Этот немец хорватского происхождения никогда не поражал высокой результативностью – где бы он ни играл. И все же получил стартовые 39 минут против Реала в Глазго. После Байера побегал еще несколько сезонов за Вольфсбург и Ганновер. В 2009-м Брдарич начал тренерскую и функционерскую карьеру. В частности в начале 2010-х занимал должность спортивного директора в минском Динамо и ташкентском Бунедкоре. Тренировал дубль Вольфсбурга, Тенис-Борусию, македонскую Шкендию, кувейтский Аль-Араби, индийский Ченнаин. Сейчас возглавляет Влажнию, с которой не смог добыть титул чемпиона Албании.

И еще несколько фактов интересных о Брдариче. В следующем году после финала ЛЧ-2002 Томас записал музыкальный диск, где высмеял трех титанических киперов Бундесманшафт – Кана, Леманна и Роста. Хотя и сам стал объектом для насмешек – из-за худых ног его прозвали "Бемби". Женат, воспитывает двух сыновей.

Оливер Нойвилль

Нападающий, 51 год

Злой гений команд Лобановского. В 1999-м забивал Динамо, в 2001-м – сборной Украины. С Бундестим стал серебряным призером ЧМ-2002 и Евро-2008, а также брал бронзу ЧМ-2006. Вместе со Шнайдером считался самым заядлым курильщиком сборной. С Леверкузена уехал летом 2004-го – трансфер в Боруссию Менхенгладбах, где также забивал немало. Правда, единственным серьезным трофеем за всю карьеру Нойвилля оказался титул чемпиона Швейцарии-1994, добытый в составе Серветта. Уже много лет тренирует молодежь главного клуба Гладбаха. В определенный период даже входил в штаб Марко Розе.

Димитар Бербатов

Нападающий, 43 года

"Про Бербатова скажу так: ленивый, зараза, но талантливый. Честное слово! Такой ленивый, что я вам не могу передать. Но – от природы. Выше меня (с моими 185-186 см), где-то 46-й размер стопы. Я не знаю, как он с такой ногой делал с мячом такие вещи. А как бил головой!" – характеризовал Димитара наш голкипер Евгений Немодрук, который играл с болгарином за софийский ЦСКА.

Против Реала молодой нападающий вышел уже на 39-ой минуте, заменив инертного Брдарича. Заслужил такую честь, ведь в своем первом полноценном сезоне за Байер успел забить 16 мячей. БайАрену болгарин покинул с 91 голом, подписав в 2006-м контракт с Тоттенхэмом. Смена климата на его результативности не сказалась. Бербатова оценил даже Алекс Фергюсон, пригласив его на четыре сезона в МЮ и не пожалев ни на секунду. Доигрывал бомбардир в Монако, ПАОКе и индийском Керала Бластерс.

Закончив карьеру, Бербатов продолжает жить в динамичном стиле. Выпустил автобиографическую книгу, баллотировался на пост главы Болгарского футбольного союза (проиграл со скандалом), увлекается рисованием и баскетболом, занимается многими благотворительными проектами.

Ульф Кирстен

Нападающий, 58 лет

В карьере легенды восточногерманского футбола были лишь два клуба – Динамо Дрезден и Байер. Причем за "фармацевтов" он провел 13 сезонов! В 1999-м от киллерских талантов Кирстена дважды пострадало киевское Динамо. В финале против Реала нападающий вышел на 65-ой минуте, заменив Себескена. На тот момент ветерану уже было 36,5 лет. Спустя год он повесил бутсы на ритуальный гвоздик. Затем работал в тренерском штабе Байера, на протяжении шести лет возглавлял вторую команду. Воспитал сына Бенджамина, который стал неплохим голкипером – выступал за дрезденское Динамо и Локомотив Лейпциг.

Марко Бабич

Защитник, 43 года

В финале заменил Лусио на 90+1 минуте. Хорват Бабич – наименее известный игрок того Байера, хотя за семь лет на БайАрене отбегал полторы сотни матчей. Дальше же не проявил себя. Бетис, Герта, Сарагоса – нигде не был твердым игроком основы. Карьеру закончил довольно рано – в 32 года. Зато в 2017-м Бабич начал тренерскую деятельность: входил в штаб пирейского Олимпиакоса, возглавлял боснийский Челик, хорватский Рудеш, словенскую Илирию. Ждем продолжения.

Клаус Топмьоллер

Главный тренер, 72 года

Новый сезон сразу пошел наперекосяк. Поражения в чемпионате, неслыханные 2: 6 от Олимпиакоса в Лиге чемпионов ... В феврале 2003-го Топмеллера отправили в отставку, а Байер едва спасся от вылета во вторую Бундеслигу – пятнадцатая строчка. Клауса пригласили в Гамбург, однако и там он задержался ненадолго. Последней командой тренера стала сборная Грузии, которую он возглавил перед стартом отбора Евро-2008. Сакартвело соревновались в одной группе со сборной Украины, и мы изрядно намучились с этим соперником – 3:2 в Киеве, 1:1 в Тбилиси.

Попутно гер Клаус воспитал себе наследника. Его сын Дино играл на позиции форварда, а в 2001-м даже попал каким-то чудом в Манчестер Сити, однако не сыграл там ни одного матча. Значительно лучше у Топмьоллера-младшего удается тренировать. К примеру, несколько лет назад Дюделанж под его руководством стал чемпионом Люксембурга. В последнее время Дино работал в тренерских штабах РБ Лейпциг и Баварии, а сейчас возглавляет франкфуртский Айнтрахт. Ему всего 44. Имеет время, чтобы превзойти отца.

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