Главный тренер Реала Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов перед последним матчем сезона в Ла Лиге. Игра против Бетиса состоится завтра, 25 мая, на Сантьяго Бернабеу.

"Мы хорошо поработали на этой неделе и хотим хорошо завершить сезон. Завтра мы прощаемся с легендой нашего клуба (Тони Кроосом – прим.) и хотим насладиться этим моментом.

Лунин узнал свою судьбу на финал Лиги чемпионов – Анчелотти объявил состав Реала на матч с Боруссией Д

Это была фантастическая кампания, мы действовали очень хорошо с самого начала. Мы очень довольны тем, как мы справились. Заслуженное чемпионство с большим количеством очков. Для меня это была самая легкая атмосфера в команде. Игроки очень хорошо справились.

Как чувствует себя Чуамени? Он не сыграет в финале Лиги чемпионов, а сосредоточится на восстановлении к Евро-2024", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, матч Реал Мадрид – Бетис состоится завтра, начало игры в 22:00. Это будет последняя репетиция для "сливочных" перед финалом Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии, который пройдет 1 июня.

Неверкузен-2002: двойник Гусина, Партнер Шевы пережил драму, Дуэт киллеров сделал больно Лобановскому – где они сейчас?