Лукман стал главным героем финала Лиги Европы между Аталантой и Байером, отличившись хет-триком в ворота леверкузенцев.

Хет-трик Лукмана в видеообзоре финала ЛЕ Аталанта – Байер – 3:0

Как сообщает Squawka, Адемола стал первым игроком, которому удалось забить три гола в финале Лиги Европы или Кубка УЕФА (так назывался турнир до 2009 года). Следует добавить, что учитывались только те финалы, которые состояли из одного матча (до 1998-го года финальное противостояние состояло из двух поединков).

К слову, Лукман в текущем сезоне сыграл в 43 матчах за Аталанту во всех турнирах, записав в свой актив 15 голов и 8 ассистов.

Аталанта выиграла Лигу Европы, разбив Байер – бергамаски взяли первый евротрофей, остановив уникальную серию Хаби Алонсо