Копенгаген всегда играет дома на победу, так будем играть и с Динамо, – защитник датчан Нельссон

Защитник Копенгагена Виктор Нельссон оптимистично настроен на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Динамо.

"Динамо – сильная команда качественных индивидуалистов, которые создадут нам проблемы, если мы будем не слишком острые. Мы очень хорошо провели матч в Киеве и остались в хорошем настроении, с которым подойдем к предстоящей встрече. Мы всегда должны побеждать в домашних матчах, и сделаем это в четверг.

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Это особые вечера, когда мы играем в еврокубках. Я с нетерпением жду возможности сыграть перед заполненным стадионом. Это придает нам импульса. Я чувствую, что у Копенгагена есть хорошие шансы победить киевлян, если мы продемонстрируем свою лучшую игру. Мы – ФК Копенгаген, и когда мы играем дома – всегда верим в себя. Я просто с нетерпением жду боя", – поделился Нельссон в комментарии официальному сайту Копенгагена.

Напомним, Копенгаген принимать Динамо дома в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 7 ноября, начало в 20:00.

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