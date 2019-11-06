Динамо U-19 разгромило ПАОК U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА – Цитаишвили оформил дубль, эффектная точка

Киевское Динамо разбило греческий ПАОК (3:0) во 2-м раунде юношеского аналога Лиги чемпионов. Счет и отчет матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо U-19 – ПАОК U-19 на "Футбол 24" стартовал в 17:00. Команда Костюка в первом раунде пути чемпионов одолела Шкендию с общей разницей 10:2. Греки с большими проблемами одолели ирландский Богемиан (1:1 и 1:0). Первая игра отчетных соперников состоится на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. В прошлом сезоне динамовцы не прошли в четвертьфинал лишь в серии пенальти, уступив Хоффенхайму. ПАОК вылетел раундом ранее, минимально проиграв Тоттенхэму.

Динамо U-19 – ПАОК U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Игрок Динамо U-21 Исаенко после ошибки Теодоридиса (а-ля Джеррард в знаменитом матче АПЛ) уже на 9-й минуте заработал пенальти, который безупречно выполнил его партнер по старшей команде Цитаишвили. Сказались проблемы греков с шипами бутс (уже не первый раз игрок соперника поскользнулся на ровном месте) и высокий прессинг хозяев. Тот же Гио навесил с правого фланга – Исаенко метров с 11-и пробил выше. Быструю замену вынужден был провести Игорь Костюк на 22-й. Николая Михайленко, который получил повреждение чуть раньше, заменил Викентий Волошин. Биловар неточным пасом начал быструю которую греков. Дзолис качнул оппонента и проверил Нещерета – хорошо, что слабо пробил.

Капитан ПАОКа Михаилидис, который заработал пенальти, в другом моменте подарил мяч Волошину. Викентий разыграл через Исаенко, эпизод завершал Надольский, которому никто не мешал, но удар совсем не получился. Билошевский, у которого уже была желтая, грубо сыграл против соперника – арбитр решил не наказывать удалением. Шулянский отлично поборолся в прессинге и отдал мгновенный пас на ход в штрафную, а там уже Цитаишвили не хватило сантиметров, чтобы попасть в дальний угол.

Заметно, как чемпион мира U-20 выделяется на этом уровне. Финты, обыгрыш нескольких соперников, скорость, мощный удар. уверенность. Впрочем, не один Гио показывает интересный футбол. На противоположном фланге Шулянський также постоянно проходит на скорости, обостряет и обыгрывает. Неплохо цепляется за мячи единственный форвард Исаенко. По 7 игроков Динамо прессингуют на чужой половине. ПАОК крайне редко переходит центр поля. В конце тайма Цитаишвили не совсем удачно подал угловой, но Панидис решил скосить соперника – это Забарный подловил грека на скорости. Гио реализовал пенальти всегда рискованной, но эффектной паненкой.

Джозеф Окоро заменил Билошевского в центре поля сразу после перерыва. Разумное решение Костюка, ведь очень уж рискованно иногда действовал его опорник, у которого уже было предупреждение. Волошин классным пасом нашел Цитаишвили в штрафной, но снаряд встретил только внешнюю сторону сетки. А вот это уже опасно. Дважды подряд ПАОК пробивал из пределов штрафной. Нещерет уверенно действовал в обоих эпизодах. Цитаишвили обыграл нескольких соперников и получил болезненный удар по ноге. Волошин с этого штрафного мощно пробил метров с 30-и. Красиво, но неточно.

Серию угловых заработали динамовцы справа. Забарный пробил выше, другие стандарты толком не разыграли. После подачи Волошина Окоро несколько раз пытался пробить в толпе своих и чужих – в итоге круглый прошел выше. Надольский выиграл борьбу на левом фланге и подал без помех. Пока греческий защитник ждал мяча, его опередил резкий Цитаишвили – молодежный чемпион мира в падении из пределов штрафной дал выше ворот. Надольский был первым на подборе и эффектно пробил из-за пределов штрафной. Снаряд попал в штангу, после чего нашел свой путь в ворота. Шулянский за голову схватился, такой удар-красавец получился.

Михаилидис нанес ответный удар. но дальний выстрел минимально прошел мимо ворот. Расслабились и позволили динамовцы провести трехходовку с пасом пяткой и ударом без помех со расстрельной расстояния – здесь уже греки простили. ПАОК прижал в последней десятиминутке. Опять удар за ударом в штрафной, в голову Окоро попали ногой, и нигериец едва не потерял сознание. Это было больно. Волошин обвел соперника и снова разрезал одним пасом оборону, а Ефименко сильным ударом в упор не смог переиграть вратаря греков. Окоро и Шулянський проверили вратаря гостей. Динамо заработало себе отличный задел перед ответной встречей.