toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ

Динамо U-19 разгромило ПАОК U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА – Цитаишвили оформил дубль, эффектная точка

18:53 313 Читати українською
Динамо U-19 разгромило ПАОК U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА – Цитаишвили оформил дубль, эффектная точка
Динамо U-19 – ПАОК U-19: счет и обзор матча Юношеской лиги УЕФА 6 ноября 2019
Тарас Котив Тарас Котив

Киевское Динамо разбило греческий ПАОК (3:0) во 2-м раунде юношеского аналога Лиги чемпионов. Счет и отчет матча смотрите на "Футбол 24".

10’ Георгий Цитаишвили
45+1’ Георгий Цитаишвили
76’ Ярослав Надольский
 
10’ Георгий Цитаишвили
45+1’ Георгий Цитаишвили
76’ Ярослав Надольский

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо U-19 – ПАОК U-19 на "Футбол 24" стартовал в 17:00. Команда Костюка в первом раунде пути чемпионов одолела Шкендию с общей разницей 10:2. Греки с большими проблемами одолели ирландский Богемиан (1:1 и 1:0). Первая игра отчетных соперников состоится на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. В прошлом сезоне динамовцы не прошли в четвертьфинал лишь в серии пенальти, уступив Хоффенхайму. ПАОК вылетел раундом ранее, минимально проиграв Тоттенхэму.

Динамо U-19 – ПАОК U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Игрок Динамо U-21 Исаенко после ошибки Теодоридиса (а-ля Джеррард в знаменитом матче АПЛ) уже на 9-й минуте заработал пенальти, который безупречно выполнил его партнер по старшей команде Цитаишвили. Сказались проблемы греков с шипами бутс (уже не первый раз игрок соперника поскользнулся на ровном месте) и высокий прессинг хозяев. Тот же Гио навесил с правого фланга – Исаенко метров с 11-и пробил выше. Быструю замену вынужден был провести Игорь Костюк на 22-й. Николая Михайленко, который получил повреждение чуть раньше, заменил Викентий Волошин. Биловар неточным пасом начал быструю которую греков. Дзолис качнул оппонента и проверил Нещерета – хорошо, что слабо пробил.

Капитан ПАОКа Михаилидис, который заработал пенальти, в другом моменте подарил мяч Волошину. Викентий разыграл через Исаенко, эпизод завершал Надольский, которому никто не мешал, но удар совсем не получился. Билошевский, у которого уже была желтая, грубо сыграл против соперника – арбитр решил не наказывать удалением. Шулянский отлично поборолся в прессинге и отдал мгновенный пас на ход в штрафную, а там уже Цитаишвили не хватило сантиметров, чтобы попасть в дальний угол.

Заметно, как чемпион мира U-20 выделяется на этом уровне. Финты, обыгрыш нескольких соперников, скорость, мощный удар. уверенность. Впрочем, не один Гио показывает интересный футбол. На противоположном фланге Шулянський также постоянно проходит на скорости, обостряет и обыгрывает. Неплохо цепляется за мячи единственный форвард Исаенко. По 7 игроков Динамо прессингуют на чужой половине. ПАОК крайне редко переходит центр поля. В конце тайма Цитаишвили не совсем удачно подал угловой, но Панидис решил скосить соперника – это Забарный подловил грека на скорости. Гио реализовал пенальти всегда рискованной, но эффектной паненкой.

Джозеф Окоро заменил Билошевского в центре поля сразу после перерыва. Разумное решение Костюка, ведь очень уж рискованно иногда действовал его опорник, у которого уже было предупреждение. Волошин классным пасом нашел Цитаишвили в штрафной, но снаряд встретил только внешнюю сторону сетки. А вот это уже опасно. Дважды подряд ПАОК пробивал из пределов штрафной. Нещерет уверенно действовал в обоих эпизодах. Цитаишвили обыграл нескольких соперников и получил болезненный удар по ноге. Волошин с этого штрафного мощно пробил метров с 30-и. Красиво, но неточно.

Серию угловых заработали динамовцы справа. Забарный пробил выше, другие стандарты толком не разыграли. После подачи Волошина Окоро несколько раз пытался пробить в толпе своих и чужих – в итоге круглый прошел выше. Надольский выиграл борьбу на левом фланге и подал без помех. Пока греческий защитник ждал мяча, его опередил резкий Цитаишвили – молодежный чемпион мира в падении из пределов штрафной дал выше ворот. Надольский был первым на подборе и эффектно пробил из-за пределов штрафной. Снаряд попал в штангу, после чего нашел свой путь в ворота. Шулянский за голову схватился, такой удар-красавец получился.

Михаилидис нанес ответный удар. но дальний выстрел минимально прошел мимо ворот. Расслабились и позволили динамовцы провести трехходовку с пасом пяткой и ударом без помех со расстрельной расстояния – здесь уже греки простили. ПАОК прижал в последней десятиминутке. Опять удар за ударом в штрафной, в голову Окоро попали ногой, и нигериец едва не потерял сознание. Это было больно. Волошин обвел соперника и снова разрезал одним пасом оборону, а Ефименко сильным ударом в упор не смог переиграть вратаря греков. Окоро и Шулянський проверили вратаря гостей. Динамо заработало себе отличный задел перед ответной встречей.

blog_ava
Динамо Загреб – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Теги
Джозеф Окоро Джозеф Окоро Игорь Костюк Игорь Костюк Статьи Лига чемпионов Главное Руслан Нещерет Руслан Нещерет Викентий Волошин Викентий Волошин Евгений Исаенко Евгений Исаенко Ярослав Надольский Ярослав Надольский Артем Шулянський Артем Шулянський Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Тарас Котив Динамо Киев Динамо Киев Динамо U-19 Динамо U-19 ПАОК U-19 ПАОК U-19 Динамо U-19 - ПАОК U-19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
33
мин
Динамо Загреб
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук