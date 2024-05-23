Герой финала ЛЕ позорился пижонством против Ярмоленко на 90+8 – интернет вспомнил все
Вингер Аталанты Адемола Лукман продемонстрировал убийственную эффективность в финале Лиги Европы против Байера (3:0), но так было не всегда.
Сети вспомнили курьезный эпизод из карьеры нигерийца, который хет-триком уложил на лопатки непобедимую команду Хаби Алонсо.
"Это только начало": Лукман – о хет-трике в финале ЛЕ, главной силе Гасперини и благодарности семье
Летом 2019-го РБ Лейпциг не пожалел заплатить Эвертону за Лукмана 18 млн евро, но форвард не мог проявить себя и регулярно скитался по арендам. В сезоне 2020/21 была ссуда в Фулхэм. Главным "хайлайтом" Лукмана за лондонцев стал матч против Вест Хэма Андрея Ярмоленко в ноябре 2020-го.
На 90+8 Фулхэм заработал пенальти, проигрывая 0:1. К "точке" подошел Лукман и пижонской паненкой в руки Фабиански похоронил собственную команду! Тогда Адемолу смешали с грязью, а карьера еще долго складывалась посредственно. Все изменил переход в Аталанту 2 года назад. Вчерашний хет-трик – уже история футбола.
Аталанта выиграла Лигу Европы, разбив Байер – бергамаски взяли первый евротрофей, остановив уникальную серию Хаби Алонсо