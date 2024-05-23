Вингер Аталанты Адемола Лукман продемонстрировал убийственную эффективность в финале Лиги Европы против Байера (3:0), но так было не всегда.

Сети вспомнили курьезный эпизод из карьеры нигерийца, который хет-триком уложил на лопатки непобедимую команду Хаби Алонсо.

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Летом 2019-го РБ Лейпциг не пожалел заплатить Эвертону за Лукмана 18 млн евро, но форвард не мог проявить себя и регулярно скитался по арендам. В сезоне 2020/21 была ссуда в Фулхэм. Главным "хайлайтом" Лукмана за лондонцев стал матч против Вест Хэма Андрея Ярмоленко в ноябре 2020-го.

На 90+8 Фулхэм заработал пенальти, проигрывая 0:1. К "точке" подошел Лукман и пижонской паненкой в руки Фабиански похоронил собственную команду! Тогда Адемолу смешали с грязью, а карьера еще долго складывалась посредственно. Все изменил переход в Аталанту 2 года назад. Вчерашний хет-трик – уже история футбола.

Lookman, who missed this penalty has just scored a hattrick to beat a team on a 51 game unbeaten run in a European Final.



Mental stuff pic.twitter.com/ElGiqIEcxc — Healey (@jhealey07) May 22, 2024

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